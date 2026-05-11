Fuerte aumento en trenes y colectivos: cómo quedan los pasajes del transporte

El Gobierno oficializó una nueva actualización de tarifas para el transporte público del AMBA. Los colectivos nacionales subirán 2% en mayo, junio y julio, mientras que los trenes metropolitanos aumentarán 18% en mayo y acumularán un 90% hacia septiembre, con ajustes mensuales.

El bolsillo de los usuarios del transporte público volverá a sentir el impacto de la suba de tarifas. La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, convocó a una consulta pública para avanzar en la actualización de los boletos de colectivos nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de los trenes metropolitanos y de larga distancia. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 26/2026, establece incrementos escalonados que se extenderán hasta septiembre.

El mecanismo de participación ciudadana estará disponible durante tres días hábiles, de forma abierta, gratuita y transparente, a través del sitio oficial del organismo. Si bien la consulta no es vinculante, el Gobierno anticipó que los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir a partir del 18 de mayo, en el marco de un proceso de adecuación gradual con el objetivo de «ordenar el sistema, preservar la calidad y seguridad operativa y reducir progresivamente la dependencia de los subsidios estatales».

Aumento en colectivos: tres etapas del 2%

En el caso de los colectivos nacionales, que son aquellas líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo conectando la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, el esquema prevé tres etapas mensuales consecutivas con incrementos del 2% en mayo, junio y julio. De concretarse todas las etapas, el aumento acumulado rondará el 6,1%.

El primer ajuste será el 18 de mayo. El boleto mínimo de colectivo pasará de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada. Los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán $321,30, y los pasajeros con SUBE sin registrar pagarán el doble, es decir, $1.428. Los siguientes incrementos están previstos para el 15 de junio y el 15 de julio, ambos con ajustes del 2%. Para esa última fecha, el boleto mínimo se ubicará en aproximadamente $743.

Las líneas alcanzadas por este aumento son más de cien, entre las que se cuentan las 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El esquema completo para colectivos

Desde el 18 de mayo, los valores por tramo para colectivos del Grupo I (líneas que conectan CABA con el primer y segundo cordón del conurbano) serán: 0-3 km: $714; 3-6 km: $807,07; 6-12 km: $894,17; 12-27 km: $983,78; más de 27 km: $1.085,49. Los usuarios sin SUBE registrada abonarán el doble.

El 15 de junio, esos valores subirán a: $728,28; $835,32; $952; $1.075,37; y $1.227,76 respectivamente. Finalmente, el 15 de julio los montos quedarán en: $742,81; $861,66; $1.002,80; $1.151,36; y $1.337,06.

Para las líneas del Grupo II, que van desde CABA hacia distritos más alejados como La Plata o Zárate, se aplica un esquema diferente. Desde mayo, la tarifa terminal será de $237,53; el valor por pasajero/km de $36,28; y el boleto mínimo de $939,37. En julio, esos valores ascenderán a $247,12; $37,74; y $977,28 respectivamente.

El fuerte aumento en trenes: 18% en mayo y 90% acumulado

El ajuste en el servicio ferroviario es considerablemente mayor. La propuesta plantea un esquema de cinco etapas consecutivas, con el objetivo de «corregir el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024» y reducir las distorsiones existentes. La actualización se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria, declarada por el Gobierno tras una serie de incidentes operativos y años de desinversión en infraestructura.

El cronograma prevé un incremento inicial del 18% desde el 18 de mayo, seguido por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Si se aplican todas las etapas, el boleto mínimo de tren acumulará una suba cercana al 90%.

Con la primera suba, el boleto mínimo para los servicios metropolitanos del AMBA (líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa) pasará de $280 a $330 para la primera sección (0 a 12 km) con SUBE registrada. Los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán $148,50. Quienes tengan la SUBE sin registrar pagarán una tarifa plana de $1.100.

Los nuevos valores de tren mes por mes

Los nuevos cuadros tarifarios para las líneas metropolitanas, con SUBE registrada, serán los siguientes:

En mayo, Sección 1 (0-12 km): $330; Sección 2 (12-24 km): $429; Sección 3 (más de 24 km): $528.

En junio: $380; $494; $608.

En julio: $430; $559; $688.

En agosto: $480; $624; $768.

En septiembre: $530; $689; $848.

Para los servicios de larga distancia, los aumentos también serán progresivos. Por ejemplo, el tramo Constitución – Mar del Plata pasará de $29.972 en mayo a $48.137 en septiembre. Retiro – Junín: de $19.353 a $31.083. Once – Bragado: de $17.728 a $28.472. En tanto, los servicios regionales como el Tren de las Sierras, Paraná-La Picada o el Tren del Valle también tendrán subas escalonadas.

El objetivo del Gobierno

Según explicó la Secretaría de Transporte, la recomposición tarifaria busca mejorar el financiamiento del sistema. En diciembre de 2023, las tarifas cubrían apenas el 2% del costo operativo del servicio ferroviario. Actualmente ese porcentaje ronda el 5%, y la proyección oficial es que llegue a cerca del 10% hacia septiembre de este año.

El comunicado oficial sostuvo que «el objetivo de la medida es garantizar un sistema de transporte más ordenado y eficiente, preservar condiciones de calidad y seguridad operativa y avanzar en una adecuación progresiva de las tarifas para los usuarios», al tiempo que destacaron que, aun con esta suba, las tarifas nacionales de colectivo continuarían por debajo de las que actualmente rigen en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.