Más cierres y despidos: Dass se traslada a Paraguay y la alemana Helm se va del país

Dass cerró su planta de Coronel Suárez y despidió a todo su personal. La empresa alemana Helm se va del país tras 23 años y también echa a todos sus empleados.

La empresa Dass cerró su planta de Coronel Suárez y despidió a todo su personal para llevarse las máquinas y producir los mismos artículos en Paraguay. Ahora producen en la planta que la misma empresa posee en ese país en alianza con la brasileña Texcin y emplea a 600 trabajadores.

Desde la nueva planta, para la que se invirtirtieron 40 millones de dólares, Dass fabrica para las mismas marcas que antes lo hacía en la localidad bonaerense: Fila, Asics y Champion, entre otras. Las operaciones comenzaron en marzo y la inauguración contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme.

Fin de Helm

Después de 23 años de operar en la Argentina con una filial propia, la empresa alemana Helm, dedicada a productos de protección de cultivos, se va del país y ya echó a la mitad de su personal.

Helm

La decisión tomada en la cúspide global de la compañía Helm, obedece a dos motivos principales: el “riesgo financiero” por la prolongada demora en el cobro de la devolución de diversos impuestos retenidos y una brutal caída del margen del negocio en el país.

La salida de la firma se hará efectiva este mismo año. Si bien desde la empresa declinaron hacer declaraciones, se pudo reconstruir que las actividades comerciales cesan este año y que actualmente se está liquidando el stock de productos, pero no formulando ni importando.

Con información de agencia Infogremiales