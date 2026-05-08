Paro de colectivos: 7 líneas no funcionan por falta de pago de salarios

Los choferes de la empresa Moqsa realizaban este viernes un paro total por la falta de pago de sus salarios, lo que generá un caos para trasladarse en el Sur del AMBA.

Los choferes de las líneas de colectivos 22, 159, 219, 300, 500, 584 y 603 realizan este viernes 8 de mayo un paro de colectivos en reclamo por la falta de pago completo de los salarios correspondientes al mes de abril. La medida de fuerza impacta de lleno en miles de usuarios del sur del conurbano bonaerense y sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta afecta a las líneas operadas por la empresa Moqsa, cuyos trabajadores decidieron no prestar servicio luego de que la firma informara que no podía afrontar el pago total de los haberes en la fecha prevista.

Las empresas culpan al Estado

Según explicó la empresa en un comunicado interno, la situación se debe al atraso en el depósito de las compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y provincial.

“Se le comunica a todo el personal que, debido al atraso en el depósito de las compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y provincial, la empresa no podrá hacer frente a la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril en el día de la fecha”, indicó Moqsa.

La compañía señaló además que realizará un pago parcial de salarios y que completará la liquidación una vez que ingresen los subsidios pendientes. En ese marco, precisó que “en los casos donde el 50% del sueldo resulte inferior a los $500.000, se garantizará un depósito mínimo de $500.000”.

Paro de colectivos en AMBA: qué lineas están afectadas

Las líneas afectadas por el paro son:

22

159

219

300

500

584

603

El conflicto se suma a otro problema que afecta al transporte público en el AMBA. También permanecen sin servicio las líneas 333, 407, 437 y 707, pertenecientes a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), debido a un embargo judicial y a la falta de pago de salarios, según trascendió.

Con información de agencia MundoGremial