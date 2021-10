«Hay que eliminar el aporte solidario a los sindicatos»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani presentó un proyecto de ley para que los empleados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato no perciban el descuento obligatorio bajo el concepto de «aporte solidario sindical». Este proyecto se suma a la iniciativa presentada por Stefani para democratizar las organizaciones sindicales.

“La caja de los sindicatos no se genera en su totalidad por el aporte de los afiliados, sino que percibe una suma importante de todos los no afiliados por estar encuadrados bajo un determinado convenio de trabajo”, explica Stefani y agrega: “Es una afiliación indirecta y eso atenta contra la libertad sindical, la protección al no afiliado y la propiedad de los empleados”.

“Inclusive, la Organización Internacional del Trabajo se pronunció en numerosas ocasiones a favor de la extinción de las cotizaciones sindicales obligatorias”, profundizó Stefani y sumó: “Debemos garantizar la libertad sindical y respetar la protección al no afiliado”.

“Imponer un ‘aporte de solidaridad’ al trabajador argentino en un contexto donde no se generan nuevos puestos de empleo, los salarios pierden valor adquisitivo a diario y los sindicalistas son cada vez más ricos, representa un perjuicio y no un beneficio para los trabajadores”, sostiene el diputado fueguino.

“Esta ley no solo busca terminar con el denominado ‘aporte solidario’ como se lo denomina, sino con la lógica de sindicalistas ricos y trabajadores pobres. En la actualidad si un empleado tiene un conflicto y no está afiliado al sindicato el valor de su ‘cuota solidaria’ no existe, le exigen que se afilie. No tiene sentido que exista tal concepto”, finalizó Stefani.