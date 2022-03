“Imponer un impuesto a la vivienda vacía es no entender al mercado inmobiliario”

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió en la mañana de este viernes (18/03) al inminente avance de la propuesta del oficialismo de gravar propiedades no alquiladas para intentar forzar a los propietarios de inmuebles a poner sus bienes en el mercado.

Al respecto Asseff declaró que es “una idea ridícula, que no sirve para nada” y acto seguido enumeró las razones por las cuales dicha idea “no va a funcionar en lo absoluto y sólo generará más malestar en un importante sector de la sociedad”. El Diputado de JxC remarcó que “como vengo sosteniendo desde que se empezó a hablar de esta idea, ante la imposibilidad de lograr un desalojo barato y rápido, en caso de ser necesario, cualquier pago que haya que desembolsar resultará menos oneroso que la contingencia de tener una vivienda ocupada -con el lógico desgaste que genera- por un inquilino que no puede pagar y a la vez no puede ser desalojado.

“Por otra parte -continuó diciendo el titular del partido UNIR- poner en alquiler un inmueble no significa obligatoriamente hacerlo para el residente argentino que cobra en pesos devaluados y debe sobrevivir a la inflación endémica de nuestro país. Puede resultar perfectamente -como pasa en ciudades turísticas- que la oferta vire al extranjero que paga en moneda fuerte y tiene alta rotación, tal como el modelo de Airbnb que está resurgiendo en el mundo ahora que la pandemia de COVID ha sido superada”.

“La idea de querer regular la oferta por medio de la coerción y el castigo impositivo es no entender el mercado inmobiliario, sus necesidades y el funcionamiento de una economía capitalista de mercado. La mentalidad de barón feudal con la que nos esquilman con impuestos cada vez mas gravosos a los ciudadanos demuestra que nos consideran más bien ‘subditos’, que sujetos libres con derecho a comerciar. Mientras tanto el gobierno seguirá perdiendo guerras contra la inflación, el desempleo, la pobreza, el hambre, la desinversión y la falta de crecimiento económico. Todas estas las causas del sufrimiento del pueblo que dicen amar y defender”.