Braillard Poccard y Bargach presentaron el Partido Popular Federalista (PPF)

La presentación se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y congregó a 150 personas. El PPF apunta a fortalecer el protagonismo de las provincias en la discusión de los temas nacionales.

En un acto que contó con la presencia de 150 personas, celebrado en el Mesón Español de la Ciudad de Buenos Aires, el Vicegobernador de la provincia de Corrientes, Dr. Pedro Braillard Poccard y el referente porteño Claudio Bargach presentaron el Partido Popular Federalista (PPF).

La agrupación nacida al calor de las consignas «debemos superar las antinomias y con la convicción de profundizar el federalismo», está integrada por dirigentes representativos de todo el país.

Braillard Poccard y Bargach del Partido Popular Federalista.

En el evento estuvieron presentes legisladores provinciales en actividad y con mandato cumplido. Con vistas al 2027 la intención del PPF es fortalecer el protagonismo de las provincias en la discusión de los temas nacionales.