La era del anti-perfeccionismo: por qué la “belleza imperfecta” conecta más

La industria de la belleza y wellness atraviesa un cambio silencioso, pero estructural. En un entorno saturado de imágenes editadas, filtros y estándares inalcanzables, las audiencias están dejando de responder a narrativas aspiracionales extremas. La perfección sigue presente, pero ya no genera el mismo nivel de conexión. Empieza a percibirse como algo distante, repetitivo y, en muchos casos, poco creíble.

En su lugar, comienza a consolidarse una nueva lógica: la belleza real. Piel con textura, procesos visibles, historias sin edición. No como una tendencia estética, sino como una forma distinta de construir confianza de marca. Para las compañías, el reto no es adaptarse visualmente a este cambio, sino entender qué implica operar en un entorno donde la credibilidad pesa más que la aspiración.

Este giro responde a una transformación más profunda en la forma en que las personas construyen confianza. Según datos de Trust Barometer 2025 , la credibilidad ya no se concentra en voces institucionales, sino que se desplaza hacia modelos horizontales, donde “alguien como yo” se convierte en una referencia más relevante. En la industria de la belleza, este cambio redefine la autoridad: ya no se impone desde la marca, se valida a partir de la experiencia compartida.

A nivel de comportamiento, esta transición también impacta la manera en que los consumidores toman decisiones. El reporte de de commercetools apunta a un consumidor que prioriza experiencias relevantes, personalizadas y percibidas como auténticas. En este contexto, el journey de compra deja de ser lineal y se convierte en una evaluación constante de coherencia entre lo que la marca dice y lo que realmente hace.

Este cambio se enmarca dentro de una transformación cultural más amplia. De acuerdo con WGSN , los consumidores están migrando hacia una lógica de radical honesty, impulsada por la fatiga digital y la sobreexposición a contenido curado. En paralelo, de Euromonitor identifica la tendencia Fiercely Unfiltered, donde el 58% de las personas busca experiencias que reflejen su identidad real, no una aspiración impuesta.

Belleza imperfecta (Foto: Another)

El resultado es claro: la perfección pierde relevancia cuando deja de representar al consumidor.

Sin embargo, no todas las marcas están interpretando correctamente este cambio.

En muchos casos, la respuesta se ha quedado en la superficie: campañas con estética “más real”, eliminación de retoques o discursos centrados en la autenticidad. El problema es que, cuando esa narrativa no se sostiene en la experiencia completa de marca, el resultado no es cercanía, sino desconfianza. La audiencia no está buscando marcas que parezcan más humanas; está evaluando si realmente lo son.

Desde una perspectiva estratégica, este es el verdadero punto de quiebre.

Como explica Aileen Alvarado, CSD – Beauty & Retail en another, el desafío no está en el discurso, sino en la coherencia: “La imperfección no es una estética que se adopta, es una lógica que se construye. Las marcas que realmente están conectando no son las que muestran más ‘realidad’, sino las que operan de forma consistente con ella en cada punto de contacto”.

Esta coherencia, además, redefine el rol de la comunicación dentro de la industria. Ya no se trata de activar mensajes en momentos clave, sino de acompañar todo el recorrido de la marca.

“En la industria de la belleza, la comunicación ya no puede operar como una capa superficial que se activa en momentos específicos. Hoy tiene que acompañar todo el recorrido de la marca, desde cómo se construye el mensaje hasta cómo se vive la experiencia. Cuando la comunicación no está integrada en ese proceso, pierde credibilidad; pero cuando acompaña de forma consistente, se convierte en un activo estratégico que construye confianza en el tiempo”.

Esto implica repensar la comunicación de marca como un sistema, no como una campaña. La credibilidad ya no depende únicamente del contenido, sino de cómo ese contenido se articula con vocería, selección de talento, experiencia de producto e interacción con la comunidad. En un entorno donde todo se amplifica en tiempo real, cualquier contradicción se vuelve visible. Y en ese nivel de exposición, “verse real” sin serlo no solo es ineficaz, es contraproducente.

El anti-perfeccionismo no es una tendencia estética. Es una evolución en la forma en que las marcas construyen relevancia cultural. Lo que está en juego no es cómo se ve la belleza, sino cómo se interpreta. Y en esa interpretación, la perfección pierde peso frente a algo más complejo —y más valioso—: la confianza.

Para las marcas de belleza y wellness, esto redefine el terreno de juego. No se trata de abandonar la aspiración, sino de reformularla desde una lógica más cercana, donde el valor no está en prometer resultados ideales, sino en acompañar procesos reales. La conexión ya no ocurre desde la distancia, sino desde la identificación.

En un mercado donde la exposición es constante y la atención es limitada, la diferencia no la marca quien se ve mejor, sino quien logra ser creíble. Y en esa transición, la imperfección deja de ser un riesgo para convertirse en una de las herramientas más poderosas de construcción de marca.