Reabre el estrecho de Ormuz: Cae el petróleo y Trump agradece a Irán y advierte a Israel

El anuncio de Irán sobre la reapertura del paso comercial disparó una caída del 10% en el precio del crudo, que bajó de los 110 a los 89 dólares. Donald Trump agradeció a Teherán y advirtió a Israel que no bombardee más el Líbano.

El alivio llegó a los mercados energéticos globales como un balde de agua fría sobre un incendio. El barril de petróleo Brent, que había llegado a superar los 110 dólares en el pico del conflicto bélico en Medio Oriente, retrocedió este viernes por debajo de los 90 dólares, una caída superior al 10%. La causa fue el anuncio de Irán: la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde pasa el 20% del petróleo mundial, durante el alto el fuego acordado con Estados Unidos en Líbano.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró en su cuenta de X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho queda «completamente abierto» durante el resto del alto el fuego. La decisión, tomada «en consonancia con el alto el fuego en el Líbano», tuvo un impacto inmediato en los precios del crudo y del gas, que anotó una baja cercana al 1%.

El agradecimiento de Trump y el bloqueo que sigue

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió rápidamente a celebrar la noticia. «Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!», escribió Trump en su red Truth Social, en un gesto de distensión que medios internacionales interpretaron como una señal de acercamiento entre ambas potencias.

Sin embargo, la alegría del mandatario estadounidense tuvo un límite claro. En una publicación posterior, Trump confirmó que el bloqueo naval de Estados Unidos a los buques vinculados con Irán se mantendrá «en pleno vigor y efecto» hasta que la negociación entre Washington y Teherán esté «completa al 100%». «El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá», aclaró Trump.

La remoción de minas y la ayuda de Estados Unidos

Trump también reveló que Estados Unidos e Irán trabajan en conjunto para retirar todas las minas marinas del estrecho de Ormuz. «Irán ha retirado o está retirando todas las minas marinas con la ayuda de Estados Unidos. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados», declaró el mandatario.

La información fue confirmada parcialmente por la agencia estatal IRIB, que citó a un alto funcionario militar iraní. Según la agencia, los buques militares tienen prohibido transitar por el estrecho, mientras que los civiles podrán hacerlo a través de rutas designadas y con el permiso de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La advertencia de Trump a Israel

El presidente estadounidense no se limitó a hablar de petróleo y comercio. En su cuenta de Truth Social, Trump también lanzó una advertencia directa a Israel, su principal aliado en la región. «Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbollah de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos le prohíbe hacerlo. ¡Basta ya!», escribió.

El mensaje, inusualmente duro hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu, refleja la presión que Washington ejerce para consolidar el alto el fuego y evitar una escalada que ponga en riesgo la tregua recientemente acordada. La prohibición de bombardear Líbano es una clara señal de que Trump está dispuesto a poner límites a la acción militar israelí en la región.

El impacto en los mercados financieros

La reapertura del estrecho de Ormuz no solo impactó en el precio del petróleo. Las principales bolsas europeas registraron un repunte inmediato. La Bolsa de Frankfurt subió 2,23%; la de París sumó 1,99%; y Madrid avanzó 2,05%. El índice Euro Stoxx 50 anotó un alza del 2%. En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones subían 1,11%, los del S&P 500 escalaban 0,63% y los del Nasdaq registraban una suba del 0,83%.

El alivio en los mercados refleja la expectativa de que la reapertura del estrecho, sumada al alto el fuego en Líbano y a las negociaciones de paz en Islamabad, podría descomprimir una de las crisis más graves de los últimos años en Medio Oriente. Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es «una posibilidad próxima a cumplirse», una frase que los inversores tomaron como una señal de que la tormenta geopolítica podría estar amainando.