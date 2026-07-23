Infantino le envió una carta a “Chiqui” Tapia para felicitarlo por el subcampeonato en el Mundial

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Gianni Infantino, titular de la FIFA.

A menos de una semana de haber terminado una nueva edición del mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el titular de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta a la AFA en la que le dedicó unas palabras al seleccionado argentino tras haber logrado el subcampeonato del mundo tras perder con España la final el pasado domingo.

El dirigente suizo-italiano subrayó la actuación del grupo que lidera Lionel Scaloni y también felicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

¿Cuál fue el mensaje que expresó Gianni Infantino a la selección y a la AFA?

Comenzó haciendo referencia al día de la final del mundial ante España: “Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”.

Y sumó que “la Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo”.

El pedido particular de Infantino a Tapia

El presidente de la casa madre del fútbol mundial le pidió a su homónimo de la AFA que le haga saber y llegar a toda la delegación albiceleste las felicitaciones. En tal sentido expresó: “A todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

Por último, reservó unas palabras exclusivas para “Chiqui” Tapia, en las cuales declaró: “Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”.

Y cerró con un deseo: “Le deseo, estimado Sr. presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas