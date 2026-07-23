Un relevamiento de FEPEVINA alertó sobre el deterioro de la infraestructura vial, la paralización de obras, el vaciamiento del organismo y la pérdida de personal técnico especializado.

La política de ajuste sobre la obra pública comienza a mostrar sus efectos sobre una de las infraestructuras estratégicas del país. Un nuevo relevamiento elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advierte que más del 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, como consecuencia del deterioro acumulado, la falta de mantenimiento y la paralización de las inversiones destinadas a la red vial.

El documento sostiene que la situación atraviesa a todas las provincias y vincula el deterioro de la infraestructura con el proceso de desfinanciamiento que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al que califica como el más profundo de las últimas décadas. Además, alerta sobre las consecuencias que esta política puede tener para la seguridad vial, el transporte de cargas y la actividad productiva.

Siete de cada diez rutas presentan deterioro

Entre los principales datos del relevamiento, FEPEVINA señala que actualmente más del 70% de la red vial nacional presenta tramos en estado regular o malo, una proyección elaborada a partir del seguimiento realizado por el gremio sobre el terreno y de los últimos registros oficiales disponibles. El informe también advierte que las mediciones completas sobre el estado de los pavimentos llevan más de dos años sin actualizarse, por lo que el escenario podría ser aún más crítico.

El deterioro no solo incrementa los costos de circulación y transporte, sino que también reduce la velocidad promedio de circulación, aumenta la congestión y eleva el riesgo de siniestros viales. Según el documento, la infraestructura vial constituye un factor determinante para prevenir accidentes y minimizar sus consecuencias sobre la vida de las personas.

A ello se suma una advertencia económica: por cada peso que no se invierte a tiempo en mantenimiento, posteriormente será necesario destinar entre tres y cinco veces más recursos para reconstruir los pavimentos deteriorados.

Vaciamiento de Vialidad y pérdida de capacidad operativa

El informe también describe un fuerte retroceso en la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad. Según FEPEVINA, desde marzo de 2024 se produjo un proceso sostenido de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones que redujo significativamente la dotación del organismo, afectando especialmente a ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas, perfiles considerados estratégicos para el mantenimiento de la red vial.

De acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento, la planta pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a aproximadamente 4.340 en la actualidad, mientras que la proyección elaborada por la Federación advierte que podría descender hasta los 3.800 agentes si continúan las desvinculaciones previstas.

La combinación de reducción presupuestaria, paralización de obras, pérdida de personal especializado y debilitamiento institucional configura un escenario que compromete la capacidad del Estado para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial nacional.

Presupuesto congelado y obras paralizadas

Otro de los puntos centrales del relevamiento apunta a la ejecución presupuestaria. FEPEVINA sostiene que, al cierre del primer semestre de 2026, solo se había devengado el 33,6% del presupuesto asignado a Vialidad Nacional y apenas el 27,5% había sido efectivamente pagado, pese a que ya había transcurrido la mitad del año.

El documento agrega que los programas vinculados a obras de seguridad vial y mantenimiento de puentes y alcantarillas registran 0% de ejecución, mientras que dos de cada tres pesos previstos para infraestructura permanecen sin utilizar.

Con información de agencia Mundo Gremial