Roberto Ayala habló tras el incidente en la final ante España: “Estoy arrepentido”

Roberto Ayala, asistente en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni de la Selección Argentina de Fútbol.

Roberto Ayala, asistente en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, habló a tres días de la final perdida ante España por 1-0 en la Copa del Mundo 2026: “Obviamente que estoy arrepentido”.

Debido a esto, Ayala explicó el por qué de su respuesta: “Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso y fue una reacción a un dicho, pero, ya está”; y agregó: “Si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Señaló que son cosas que quedan en la cancha y desmintió el “puñetazo” al jugador español: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no un golpe como quieren decir”.

A su vez, expresó: “Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos”.

El ex futbolista y actual ayudante en la Selección argentina fue uno de los protagonistas en los incidentes en los festejos de los españoles, ya que cuando el árbitro esloveno Slavko Vinčić terminó los 120 minutos de partido, Nahuel Molina lanza un puñetazo a Rodri, en consecuencia de eso, se involucra en la disputa Leandro Paredes junto con Gavi, mediocampista de la “Roja”, mientras que Scaloni y su cuerpo técnico intentaron calmar las aguas.

Por parte de la FIFA según EFE, se iniciará una investigación disciplinaria para determinar posibles sanciones contra varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico argentino, protagonistas de incidentes al momento de los festejos españoles tras el final del partido.

Además, la agencia española confirmó que la entidad habría designado a un instructor para investigar lo sucedido luego de culminar el partido en donde España se consagró campeona del mundo tras 16 años.

Con información de la agencia Noticias Argentinas