La multinacional Carrefour cerró su Market en la capital santacruceña. Echaron a más de 30 trabajadores. Hay preocupación en el resto de los supermercados.

El cierre de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, en medio de la caída del consumo genera preocupación entre los trabajadores. La empresa decidió cerrar el establecimiento y despedir a todo su personal.

La decisión fue comunicada de manera sorpresiva. Al llegar al establecimiento, ubicado sobre la Avenida Néstor Kirchner 742, los empleados se encontraron con las persianas bajas, directivos llegados desde Buenos Aires y un escribano público con los telegramas de despido en la mano. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los empleados despedidos a medios locales.

Según relataron, algunos de los afectados incluso se encontraban de vacaciones cuando la empresa resolvió avanzar con el cierre de la sucursal. Durante el encuentro, señalaron, no recibieron indicios de que fueran reubicados en otros establecimientos de la cadena. Sin embargo, mantienen la expectativa de que algunos puestos puedan ser absorbidos por el hipermercado que Carrefour posee sobre la Autovía de Río Gallegos.

Un cierre que venía siendo anticipado por la caída de las ventas

El deterioro de la actividad comercial era perceptible desde hacía tiempo, con bajas en la comercializcación en los últimos años, deacuerdo a los testimonios de los propios trabajadores de la sucursal de Carrefour Market. La empresa informó que los empleados percibirán las indemnizaciones correspondientes.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó a El Diario Nuevo Día que la empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo y al contexto económico.

Además de los más de 30 trabajadores directos de Carrefour, el cierre compromete alrededor de 40 puestos de trabajo si se contempla al personal tercerizado que prestaba servicios de seguridad, maestranza y verdulería en el establecimiento.

Carrefour: Un impacto que trasciende a Río Gallegos

El caso adquirió una fuerte repercusión por tratarse de una sucursal ubicada sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y en un predio históricamente vinculado a la actividad supermercadista.

No se trata de un pequeño comercio barrial, sino de una de las principales cadenas de supermercados del mundo, con presencia en más de 40 países y miles de trabajadores distribuidos en todo el territorio argentino.

En ese contexto, el cierre de la sucursal santacruceña generó inquietud entre empleados de la compañía en distintas provincias, en medio de un escenario marcado por la retracción del consumo y las dificultades que enfrenta el sector comercial.

Mientras avanza el proceso de desvinculación, los trabajadores mantienen la esperanza de que parte del personal pueda ser reubicado en otra sucursal de la empresa en la ciudad, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales por parte de Carrefour.

Con información de agencia Infogremiales