Javier Milei se mostró con Manuel Adorni tras el escándalo de la cascada

Javier Milei saluda a Manuel Adorni en una actividad oficial este martes 5/5 (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei se reunió con el presidente de B’nai B’rith Internacional y sentó a Manuel Adorni a su lado tras el escándalo por los multimillonarios gastos en su domicilio.

El presidente Javier Milei se reunió este martes 5/5 con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn.

También participaron de la reunión el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei con el presidente de B’nai B’rith Internacional, entre otros invitados a Casa Rosada (Foto: Presidencia)

Participaron además el Canciller, Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones. Pero la presencia más importante fue la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que el lunes 4/5 volvió a estar en las noticias por el testimonio judicial de un albañil que dijo haber recibido unos 250.000 dólares en efectivo para arreglos en su casa de Indio Cuá, lo que incluía la construcción de una cascada.

El comunicado de Presidencia de la Nación sobre la reunión de este martes incluyó específicamente una foto del saludo de Milei a Adorni en otra muestra del respaldo presidencial al funcionario investigado por presuntas irregularidades en su patrimonio y sus gastos particulares.