POLÍTICA 

Jorge Macri anunció que en CABA, los taxis y las aplicaciones “van a competir con reglas claras”

Jorge Macri

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Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, enviará un proyecto a la Legislatura para que “aumente la seguridad” y se “modernice” el servicio de transporte privado porteño: “Desburocratizamos el sistema y los taxis y las aplicaciones van a competir con reglas claras”, aseguró el mandatario.

Asimismo, desde su gestión, manifestaron que pretenden “agilizar viajes”  y “reducir los trámites” que deben hacer los choferes de taxis para que, de esa manera, se “normalice” la convivencia entre ambos servicios.

“La política fingió demencia y eligió mirar para otro lado. Las facultades las tienen el Gobierno, el Poder Judicial y tiene que tomar cartas en el asunto. Mientras millones de personas, en todo el mundo, ya usaban aplicaciones todos los días, acá seguíamos atrapados en las reglas viejas y absurdas. Todos sabían que las plataformas existían e, incluso, hacían publicidad, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Para los taxis tampoco funcionaba: los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, señaló Macri.

Entre los puntos vinculados a los taxis, se encuentran: trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), como una camioneta familiar y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor).

Por otra parte, se eliminará la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles y la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria.

Este anuncio lo hizo el jefe de Gobierno, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

“Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, concluyó Macri.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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