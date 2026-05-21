¿Le dan la razón a Cristia Kirchner?: El encargado de su edificio dijo que Bonadio lo presionó para mentir

El PJ de Cristina Kirchner convocó al Primer Congreso de Defensa Nacional

Julio César Silva, encargado del edificio de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta sorprendió este jueves con una declaración en el juicio por la causa Cuadernos.

Silva desmintió haber visto bolsos y valijas con dinero ingresando al departamento de Cristina Kirchner como aseguró en su testimonio de 2018 y hasta admitió haber firmado una declaración falsa inculpándose por presiones del fallecido juez Claudio Bonadio, al que CFK siempre acusó por persecución política, enemistad manifiesta, y violencia institucional.

“Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”, confesó Silva este jueves.

También mencionó que durante el allanamiento en 2018, el juez le gritaba por teléfono al comisario inspector a cargo del procedimiento y le decía que «no se van hasta que encuentren algo”.

“No me sentía bien. Cuando me decían las cosas me las repetían montones de veces y volvían para atrás y me repetían lo mismo. Entonces yo ahí no sentía que lo que respondía estaba bien”, dijo en otro tramo de su declaración.

Luego, confirmó haber visto a Héctor Muñoz -secretio de Néstor Kirchner– con bolsos “en una o dos oportunidades”, aunque no en una gran cantidad como había dicho en 2018: “Cantidades de bolsos, eso sí, no señor”.

E insistió en las presiones del juzgado de Bonadio: “Me dijeron que yo tenía dos hijas y que tenía que decir todo lo que me preguntaran”.