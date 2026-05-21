Feroz interna libertaria: Martín Menem tuvo que salir a negar que le mintió a Milei

El presidente de la Cámara de Diputados salió al cruce de las versiones que lo vinculan con una cuenta anónima de X que criticó al asesor Santiago Caputo. Negó haberle mentido al presidente Javier Milei y aseguró que las diferencias políticas «se resuelven en el vestuario». La interna estalló el fin de semana y expuso las grietas en el corazón del poder libertario.

La militancia digital que suele ser una herramienta de ataque para el oficialismo se volvió contra sus propias filas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a salir a negar públicamente que le hubiera mentido al presidente Javier Milei en medio de una creciente interna que enfrenta a dos de los sectores más poderosos de La Libertad Avanza. Todo comenzó el fin de semana, cuando la cuenta anónima de X @PeriodistaRufus publicó críticas directas contra el asesor presidencial Santiago Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal.

El dato que detonó la crisis fue técnico. Al abrir el enlace que acompañaba el tuit, la dirección no llevaba a cualquier lado sino a la cuenta verificada de Instagram de Martín Menem. El entorno de Caputo difundió el hallazgo de inmediato, y el sector de jóvenes libertarios conocido como Las Fuerzas del Cielo amplificó la versión. La conclusión que circularon fue clara: la cuenta anónima pertenecía al propio presidente de la Cámara de Diputados.

«No subestimen al Presidente»

Martín Menem negó las acusaciones y defendió su lugar en el Gobierno. «Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados», sostuvo en declaraciones radiales. Reveló que el sábado se comunicó con el Presidente para explicarle lo que había ocurrido. Según su relato, se trató de un link de Instagram que envió un colaborador de su espacio con una noticia, y que «algún pícaro» lo tomó y lo manipuló.

«No subestimen al Presidente», pidió Menem. Y agregó: «La única manera de contestar es con resultados. Yo me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar». El diputado riojano, aliado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intentó así blindar su gestión y recordar los logros parlamentarios mientras el escándalo por la filtración copaba la agenda.

El ida y vuelta por la cuenta anónima

Desde el entorno de Menem aseguran que «nunca se negó que el link no tenga que ver con Martín Menem», pero aclaran que compartir un link no implica ser el propietario de una cuenta de X. «Vos podés agarrar un link, compartir una publicación, y va a aparecer como que es tuyo», explicaron a TN. Sin embargo, en Las Fuerzas del Cielo insisten en que la cuenta @PeriodistaRufus es administrada por el propio presidente de la Cámara. El video que publicó el tuitero libertario Daniel Parinisi, conocido como «El Gordo Dan», profundizó esa sospecha y le puso más leña al fuego.

Menem, por su parte, se escudó en la tecnología para negar la acusación más puntual. «Ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA», ejemplificó, para mostrar hasta dónde llegan las falsedades que circulan. «Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá», sentenció.

Las reglas del «vestuario» y la cita a Bilardo

El presidente de Diputados evitó profundizar la grieta y llamó a bajar la temperatura. «En cualquier organización siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto nada, a veces pasan este tipo de situaciones, pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo», planteó.

Menem citó al extécnico de la Selección Argentina, Carlos Bilardo, para graficar su visión del trabajo en equipo. «Lo voy a recordar que decía: ‘El fútbol es fácil’. Decía: ‘Nos damos la pelota a los que tenemos la camiseta del mismo color y le hacemos goles al arquero que no tomó la leche con nosotros el día anterior’. No es tan difícil, nos la tenemos que pasar entre nosotros y eso lo estamos haciendo más allá de cualquier disputa», afirmó.

Este martes, Menem y Caputo volverán a verse las caras cuando participen de la mesa política en la Casa Rosada. El diputado dijo que se encontrarán con «absoluta normalidad» y reiteró su postura: «Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto». El cruce expuso, una vez más, las tensiones latentes entre los dos sectores más fuertes del oficialismo. Mientras tanto, el Presidente observa desde arriba, y el «vestuario» libertario intenta cerrar las heridas antes de que el ruido de la interna opaque los resultados legislativos que tanto celebró Menem en las últimas horas.