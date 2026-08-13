La Iglesia rechazó los bautismos frente a la casa de Cristina Kirchner

La Iglesia se pronunció en contra de los bautismos que los militantes kirchneristas quieren realizar frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la ex presidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

“La Arquidiócesis (de Buenos Aires) no ha autorizado bautismos comunitarios fuera de los templos en los próximos meses”, sostuvo la institución mediante un comunicado.

Y aprovechó para dejar en claro que “la administración del bautismo no es ocasión para expresar opiniones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia”.

De esa manera, la entidad hizo público su desacuerdo con los bautismos comunitarios que se llevarán a cabo en San José 1.111, barrio porteño de Constitución y que contarán con la presencia del sacerdote Francisco “Paco” Olivera.

En el texto, las autoridades católicas marcaron que “en los últimos días han tomado estado público anuncios de celebraciones fuera de los templos parroquiales” e indicaron que “la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana”.

Acerca del bautismo, explicaron que se requiere “el consentimiento expreso del párroco del lugar donde habrá de celebrarse” con el objetivo “de asegurar el debido acompañamiento pastoral de quienes lo reciben”.

Además “de organizar correctamente la inscripción” del sacramento.

Los bautismos comunitarios están pautados para el sábado 5 de septiembre en San José 1.111 a las 16 horas y Cristina Kirchner va a ser la “madrina espiritual”. Según se precisó, la ceremonia se caracterizará por “la fraternidad, la sororidad y la justicia social”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas