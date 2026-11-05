La visita de León XIV: suspenden las clases presenciales en 17 escuelas de CABA.

En el marco del estricto despliegue preventivo coordinado por la visita oficial del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño resolvió la suspensión de la actividad presencial durante este viernes 6 de noviembre en 17 instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y especial ubicadas en la zona vallada.

La medida tiene como objetivo preservar la integridad física y garantizar la seguridad de los alumnos, equipos directivos, docentes y personal no docente ante los severos bloqueos de circulación peatonal y vehicular que afectarán a ese sector de la traza urbana.

En tanto, las autoridades aclararon que en todas las escuelas y colegios situados fuera de los anillos perimetrales las jornadas se desarrollarán bajo la modalidad habitual.

Dentro del conjunto de colegios alcanzados por el cese de clases presenciales, tres edificios serán integrados a la infraestructura operativa del evento religioso. Se trata de la Escuela N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, la Escuela N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y la Escuela Primaria Común N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina.

Dichos inmuebles dispondrán de custodia policial permanente durante las 24 horas y sus sectores comunes se destinarán al guardado de pertenencias y a pausas temporarias del personal voluntario asignado a las tareas de asistencia.

El listado de los 17 establecimientos sin actividad presencial este viernes:

Mi Jardín: Av. Luis María Campos 1314.

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Av. Luis María Campos 898.

Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.

Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.

Escuela N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.

Jardín Maternal N.º 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Tte. Benjamín Matienzo 1880.

Instituto Hogar San Benito: Arce 322.

Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.

CENTES N.º 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.

Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.

Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.

Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Av. Santa Fe 4320.

Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4903.

Jardín de Infantes Común N.º 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4953.

Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Av. del Libertador 4777.

Jardín de Infantes Integral N.º 5 D.E. 9: Av. del Libertador 4777.

Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Av. Gral. Las Heras 4078

Con información de la agencia Noticias Argentinas