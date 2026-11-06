León XIV en Argentina: cierre de Avenida Libertador y desvío con un contracarril desde Olleros hasta Avenida Casares.

En la ciudad de Buenos Aires se suman nuevos cortes de calles con motivo de la visita del Papa León XIV, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre.

Los nuevos cortes dispuestos en el distrito porteño se deben al avance de los operativos de armado, montaje de estructuras y requisitos de seguridad del operativo que lleva adelante la gestión de CABA en coordinación con el Gobierno nacional.

Además de los cortes, se agregan opciones de desvíos en la zona de Avenida del Libertador.

A continuación, el cronograma:

Viernes 6 de noviembre: a partir de las 00 horas, el operativo alcanza el tramo norte del perímetro previsto:

-Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros, sin obstruir el paso sobre Olleros.

-Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Avenida del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes.

A partir del corte a la altura de Olleros, Libertador va a tener desvíos en dos sentidos para aquellos que lleguen del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero.

El objetivo es evitar que circulen por adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos. A la vez, funciona como un bypass para sortear el corte central de Avenida del Libertador.

Por eso, se va a poder doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares, 200 metros después de Sarmiento y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito van a derivar a los automovilistas hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.

Vías alternativas desde la zona norte

Una alternativa es Lugones y luego la Autopista Illia, que lleva a Recoleta y el Centro. Otra opción es desviar por la colectora de la Illia, y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, o bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

-Autopistas gratis

A raíz de los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos, es decir, motos, autos y camionetas, al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios, las motos están prohibidas. Este beneficio dura hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14 horas.

Con información de la agencia Noticias Argentinas