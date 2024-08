Luis Caputo les planteó a los empresarios «crecer con cepo» y pidió entrar al blanqueo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este viernes que la continuidad de las políticas de orden macroeconómico van a reflejar una recuperación de la actividad “que va a sorprender a muchos”.

“La realidad va a ir mejorando cada vez más y va a ir convalidando lo que vamos haciendo: la inflación va a seguir bajando porque atacamos todas las causas y la economía va a seguir en recuperación”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda.

En el marco de una conferencia y charla posterior en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo les pidió a los empresarios presentes que “confíen” en el programa de gobierno de Javier Milei, al tiempo que prometió la finalización del cepo cambiario en el mediano plazo: “No importa si vamos a salir del cepo un mes antes o un mes después; sepan que se va a solucionar”, expresó.

En ese sentido, el Ministro de Economía precisó que el Gobierno demostró que “puede cumplir las promesas” que le hizo al mercado, tras lo cual indicó que en los últimos siete meses se logró terminar con el déficit fiscal, con el déficit cero y que pronto habrá una recuperación de la actividad que “va a sorprender a muchos”.

Crecer con cepo

“La salida ya llegará y no es cierto que no se pueda crecer sin cepo cambiario. Ya lo estamos viendo, se empieza a recuperar, es importante no cometer un error al salir del cepo, este es un país muy sensible a los sobresaltos”, explicó Caputo este viernes ante los empresarios presentes.

En otra parte de su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el funcionario nacional remarcó que el blanqueo contemplado en el Paquete fiscal aprobado por el Gobierno nacional es “clave para la recuperación de la economía”.

“El país lo necesita y ojalá respondan”, pidió el titular del Palacio de Hacienda.

“Hay que seguir haciendo exactamente lo opuesto a lo que se hizo en los últimos 80 años. Necesitamos generar empatía con ustedes para que entiendan su rol como ciudadanos. Ustedes son coprotagonistas en esta historia. No importan los colores políticos”, concluyó.