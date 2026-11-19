Marcha del Calzado: el sector le exigió a Javier Milei respuestas ante la crisis

La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina junto con la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y los fabricantes autoconvocados de la agrupación Zapateros Unidos encabezaron este jueves una movilización frente al ex Ministerio de la Industria y le entregaron un petitorio al Gobierno de Javier Milei.

En el documento le exigieron respuestas a la administración libertaria frente a la caída del consumo, la avalancha de importaciones y la falta de políticas de protección a la producción nacional.

La marcha contó con el apoyo de la Cámara de la Industria del Calzado, del secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray y de diversos empresarios.

“Acompañé la Marcha del Calzado junto a trabajadores y empresarios del sector, unidos en la defensa de la producción nacional y las fuentes de trabajo, frente a una crisis agravada por la avalancha de importaciones y la falta de políticas que protejan a nuestra industria”, sostuvo Schmid en su cuenta de la red social X.

En la misma línea, Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, señaló en declaraciones radiales: “Si a la caída de las ventas y el consumo le sumamos el ingreso de las importaciones y el contrabando, se hace un combo para que en tres años ya se hayan perdido más de 10 mil puestos de trabajo”.

Según los relevamientos difundidos por las entidades representativas de la actividad, desde fines de 2023 ya cerraron alrededor de 240 fábricas por la combinación entre el fuerte desplome del consumo interno y el ingreso creciente de mercadería extranjera que dejó a talleres y plantas fabriles al borde de la paralización.

Con información de la agencia Noticias Argentinas