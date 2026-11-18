Argentina lidera el ranking mundial de impuestos más altos sobre los préstamos bancarios.

Argentina lidera el ranking mundial de presión tributaria sobre los préstamos personales para individuos, con una carga que encarece el costo financiero en un 39% y posiciona al país como el único entre las principales economías que aplica de manera simultánea cuatro gravámenes directos sobre el crédito.

Así se desprende de un informe elaborado por la firma internacional BDO Argentina para la ONG Lógica, que relevó la estructura impositiva de 30 países que representan el 84% del PBI global —incluyendo a la gran mayoría del G20 y Sudamérica—.

De acuerdo con el estudio, por cada $1.400 que un deudor abona en concepto de intereses y costos asociados a su crédito, $1.000 corresponden al retorno financiero que percibe la entidad bancaria y casi $400 ($390) van a parar a las arcas públicas en forma de impuestos.

El desglose de esa carga adicional de $390 sobre los intereses muestra una fuerte superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales:

. IVA: $240.

. Ingresos Brutos: $100.

. Tasas municipales: $50.

A este esquema sobre los intereses se suma el Impuesto de Sellos, un tributo provincial que se abona al momento de firmar el contrato y recae directamente sobre el capital total del préstamo.

Liderazgo en el podio tributario

El relevamiento de BDO subraya que un crédito personal en la Argentina resulta un 30% más gravoso que en Turquía (30%), segundo en el ranking global; un 80% más caro en términos fiscales que en Uruguay (22%), que ocupa el tercer lugar; y más de 11 veces superior al promedio de los otros 29 países analizados, ubicado en el 3,33%. De hecho, 20 de las naciones relevadas —entre ellas Estados Unidos, Alemania, España, Japón, Chile y Perú— aplican una carga del 0% sobre los intereses.

Argentina es el único país de los 30 que figura en el podio de los cuatro impuestos relevados (primero en dos y segundo en los otros dos), mientras que ningún otro Estado aparece en más de uno:

Impuesto de Sellos: 1.º puesto con un promedio del 1,33% sobre el monto del préstamo (lo cobran apenas 9 de 30 países; segundo figura Chile con 0,79%).

Tasas municipales: 1.º puesto con un promedio del 4,12% sobre el interés (lo aplican solo 3 de 30 países; seguido por Colombia con 1,61%).

IVA: 2.º puesto con una alícuota del 21% sobre el interés (lo cobran 7 de 30 países; lidera Uruguay con 22%).

Ingresos Brutos: 2.º puesto con un promedio del 8,75% sobre el interés (lo cobran 4 de 30 países; primero está Turquía con 15%).

El peso de provincias y municipios

El trabajo pone el foco en el destino de la recaudación: de cada $100 recaudados por impuestos sobre los intereses de un préstamo, $69 quedan en manos de las provincias y los municipios ($26 por Ingresos Brutos, $12 por tasas municipales y $31 correspondientes a la coparticipación federal del IVA), mientras que la Nación retiene los $31 restantes. A ello se añade el 100% del Impuesto de Sellos, que es íntegramente provincial.

Según detalla el informe, si se eliminaran Ingresos Brutos y las tasas municipales —siendo Argentina el único país que aplica dos tributos subnacionales sobre el mismo interés—, el país descendería del primero al tercer puesto en el ranking mundial de carga sobre intereses, manteniendo las provincias su participación a través del IVA coparticipable.

El impacto en el acceso al crédito

Al analizar los resultados, el socio líder de Impuestos de BDO Argentina, Alberto Mastandrea, señaló que lo más llamativo del caso local es la superposición tributaria. “Mientras en el mundo, en general, se desgrava el crédito, en Argentina es donde más se lo grava. Los demás países no aplican impuestos sobre el financiamiento porque lo aplican al producto cuya compra se financia; no gravan doblemente, porque eso implicaría menor consumo, menor actividad y menor recaudación fiscal. El crédito que el mundo promueve, Argentina lo desalienta”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, advirtió que el peso impositivo tornó tan gravoso al préstamo bancario que “casi lo elimina”. “Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina y los impuestos son la primera causa de la diferencia. En el crédito, el problema es binario: es la moto o auto que no se compra, o la ampliación de la casa que no se hace”, sostuvo Olivero Vila, quien reclamó una baja sustancial de la carga fiscal para “devolverle el derecho a un crédito accesible” a los argentinos.

Con información de la agencia Noticias Argentinas