Karina Milei participó de la inauguración de una feria navideña de emprendedores en el Palacio Duhau.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó ayer de la inauguración de una feria navideña en el Palacio Duhau, acompañada por la legisladora porteña Pilar Ramírez. La jornada reunió a emprendedores argentinos en un espacio dedicado a destacar la creatividad, el talento y el trabajo nacional.

Durante la actividad, Karina Milei recorrió la muestra, que se desarrolló en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una propuesta que combinó el espíritu navideño con el reconocimiento a los emprendimientos y las iniciativas de producción argentina.

La feria puso en valor el trabajo de los emprendedores y ofreció un espacio para visibilizar sus propuestas, en una jornada que celebró el talento argentino y la creatividad como expresiones del esfuerzo y la capacidad de trabajo del país.