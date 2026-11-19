Patricia Bullrich reclamó al Gobierno medidas para las pymes: cambios en IVA, cargas sociales y retenciones, sin «cambiar el rumbo».

Un día después de que el dictamen por la suspensión de las PASO avanzara en el Senado, Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el rumbo económico del Gobierno. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta publicó este jueves un video en su cuenta de X en el que pidió «sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs» para que puedan «producir, invertir y generar trabajo», según consignó la cobertura de sus declaraciones.

En el mensaje, la senadora enumeró una serie de medidas tributarias y laborales que considera necesarias para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. «Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura», afirmó, y también propuso «acelerar realmente la devolución de los saldos a favor» y «actualizar los mínimos de retención».

Las medidas propuestas y la aclaración sobre el rumbo

Bullrich se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer «un mínimo no imponible de cargas sociales» y contar con «impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa». También mencionó la necesidad de «separar lo que son las prestaciones sociales del empleo».

En el texto que acompañó el video, la legisladora aclaró que sus propuestas no implican modificar la orientación económica oficial. «No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo», señaló. Y agregó: «Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo».

El diagnóstico sobre los empresarios pyme

En la grabación, Bullrich describió a los empresarios pyme como «personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer» y planteó que «hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir». Además, destacó que los cambios vinculados con «IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales» son algunos de los que, a su entender, «pueden sentirse en el día a día» de las empresas.

No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo.



Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo.



👉🏼 IVA, saldos, retenciones y… pic.twitter.com/yIX1aLELfF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2026

El contexto político y la respuesta de Milei

Las declaraciones se conocieron un día después de que Javier Milei se refiriera a la situación económica y a los planteos de la senadora durante una entrevista con Eduardo Feinmann por A24. El Presidente negó que exista una interna con Bullrich, la definió como su «socia política» y descartó que vaya a desplazarla de la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta.

Durante esa conversación, Milei también respondió a los cuestionamientos sobre la situación de los ingresos y el consumo. «Está claro que hay gente que no llega a fin de mes», reconoció, aunque defendió el programa económico y rechazó la posibilidad de implementar medidas de estímulo que impliquen un aumento del gasto público. En ese contexto, el mandatario descartó un regreso del denominado «plan platita», una expresión que Bullrich también utilizó en su publicación para aclarar el alcance de sus propuestas.

La expectativa de crecimiento y el cierre del mensaje

En el tramo final del video, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas compañías puedan ampliar sus estructuras y convertirse en empresas de mayor tamaño. «Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país», manifestó.

La senadora ya había definido su posición en una entrevista con Perfil: «Yo soy una socia de este proyecto. El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo». En tanto, tras la firma del dictamen por las PASO en el Senado, había celebrado: «Las PASO se suspenden, ya es un hecho».