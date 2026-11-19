En China, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin emitieron una declaración conjunta por la paz, el desarme nuclear y el suministro energético tras reunirse en Shenzhen.

Una hora y media de deliberaciones en el complejo Kylin Villa de Shenzhen bastaron para que las tres principales potencias atómicas difundieran una “declaración de paz” en China. El comunicado suscripto por Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin establece compromisos sobre seguridad internacional, prevención de proliferación nuclear y cooperación energética en paralelo al foro APEC.

Al pie de la montaña Kylin, los jefes de Estado suscribieron un documento donde afirmaron: “Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”. Además, el texto oficial subrayó que acordaron “entablar un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear”.

Sobre el peligro atómico, el comunicado conjunto puntualizó: “Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse”. Asimismo, los tres gobiernos pactaron impulsar modificaciones estructurales dentro de las Naciones Unidas para que el organismo internacional “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

El abastecimiento global de hidrocarburos ocupó otro eje central de los anuncios realizados tras el encuentro en el sudeste asiático. Frente a las alteraciones provocadas por el conflicto bélico en Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, Washington, Pekín y Moscú resolvieran ampliar la producción petrolera para sostener “un flujo estable de energía”.

Advertencias atómicas y posturas sobre los conflictos bélicos

Durante la apertura de las sesiones en el recinto chino, el mandatario norteamericano planteó la necesidad de recortar los inventarios estratégicos existentes. Textualmente expresó: “Estamos en capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, reclamando garantías permanentes para impedir cualquier detonación futura.

Apartándose por momentos de sus notas escritas, el líder estadounidense admitió: “francamente es difícil abandonar las armas nucleares como líder de un gobierno, por que así funciona el mundo”. Luego apuntó directamente hacia Medio Oriente advirtiendo: “Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear”.

Por su parte, el gobernante anfitrión enfatizó la urgencia de frenar cualquier escalada atómica al sostener: “Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”. También valoró el carácter inédito de la cumbre declarando: “La reunión, por primera vez en la historia, de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos tiene una importancia histórica trascendental”, mientras su par estadounidense celebró estar “haciendo historia”.

Respecto a la invasión iniciada en 2022 contra territorio ucraniano, el jefe del Kremlin señaló que las tres naciones comparten “muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania”. En sintonía, su interlocutor norteamericano manifestó: “Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”.

Gestos bilaterales y expectativa internacional en Shenzhen

Previo a la sesión tripartita, cada cancillería delineó prioridades específicas en reuniones separadas desarrolladas en territorio chino. En el diálogo entre Washington y Pekín, el presidente republicano calificó como “excepcional” su sintonía personal, solicitó incrementar las exportaciones estadounidenses de soja y propuso acciones conjuntas destinadas a normalizar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

A su vez, el mandatario norteamericano saludó afectuosamente a su par ruso llamándolo “mi amigo” tras un apretón de manos, marcando su primer cara a cara desde agosto de 2025 en Alaska. Sobre las expectativas generales de la jornada, el gobernante estadounidense declaró ante la prensa: “Mucha gente no estaba segura de que saldría algo de ello. Creo que algo saldrá”.

Horas antes, los líderes de Moscú y Pekín mantuvieron un almuerzo de trabajo superior a dos horas donde defendieron un “orden multipolar más justo”. Según difundió la agencia rusa TASS, el presidente chino aseguró: “Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades”, mientras el asesor presidencial Yuri Ushakov destacaba los esfuerzos diplomáticos para recomponer el equilibrio global.

Paralelamente, el jefe de la Casa Blanca dialogó con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum sobre el tratado comercial T-MEC y los flujos migratorios fronterizos, encuentro que ella describió como “muy buena”. Entretanto, Ucrania, las capitales europeas y Taiwán monitorearon con cautela las deliberaciones entre los 21 miembros del foro económico ante posibles entendimientos adoptados sin su participación directa.

Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; y el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se reunieron en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. Los jefes de Estado de Rusia y Estados Unidos expresaron su agradecimiento a China por la organización y celebración de esta histórica cumbre trilateral. Los dirigentes de los tres Estados intercambiaron en profundidad sus puntos de vista sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y Estados Unidos expresaron su compromiso con la reforma de la ONU, para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales. Los tres países prevén aumentar la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países. Asimismo, confirmaron la importancia de mantener suministros energéticos estables. Los jefes de Estado de los tres países destacan que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios de los Estados tienen una importancia fundamental. También coinciden en que la Corte Penal Internacional y otras estructuras similares no deben abusar de sus facultades. Los jefes de Estado de los tres países reafirmaron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse. Los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.