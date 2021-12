Mario Negri: El kirchnerismo actuó como si fuera la mayoría eterna

En conferencia de prensa en Pasos Perdidos tras el rechazo del Presupuesto en la Cámara de Diptuados, el radical Mario Negri fustigó al oficialismo.

«Lamentamos enormemente lo que ha sucedido, hemos hecho un esfuerzo como corresponde desde hace más de 24 horas para llevar sensatez. El proyecto de Presupuesto estuvo tres meses guardado y vinieron en un procedimiento exprés a sacarlo y actuaron como si fuesen la mayoría eterna», se quejó Mario Negri, del interbloque Juntos por el Cambio, tras el rechazo al Presupuesto en la Cámara baja.

«Ya no son mayoría, no obstante eso, le facilitamos el tratamiento y dimos quórum y cuando comenzó la sesión pedimos un cuarto intermedio, propusimos a la autoridad de la Cámara y al FdT pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, para analizar un presupuesto que era invotable», explicó Negri.

«Nosotros sabemos de qué se trata y lo hemos planteado en todos estos días: no era lo mismo para un gobierno tener una negociación con el FMI con o sin presupuesto, prácticamente nos dijeron ‘marchen presos nos da lo mismo no da lo mismo’. Acá lo que no puede funcionar es la extorsión, porque hay una cuestión de responsabilidad, nosotros también hemos sido gobierno y cometido errores y aciertos y sabemos lo que significa. Ahora, estos muchachos se agarran el país para jugar a las bochas pero lo están haciendo con la gente, no con las bochas en una cancha», concluyó.