Milei dejó a Kicillof sin planta de GNL: «Es malo para la Argentina», advirtió el gobernador

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a desmentir al gobierno nacional respecto de la localización de la planta de GNL: “no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”, aclaró.

“No es un Boca – River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la producción y el trabajo”, sostuvo Axel Kicillof en el inicio de la conferencia de prensa brindada este miércoles en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata.

Con relación al anuncio de YPF de localizar el proyecto de la planta de GNL en la Provincia de Río Negro, el gobernador bonaerense aseguró que “Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”.

«Comunista»

“No es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, disparó Kicillof sobre los dichos habituales del presidente Milei.

Al respecto, el gobernador dijo: “La verdad es que Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo, la seguridad. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña”.

Palo y Zanahoria

“Esto se inscribe dentro de las peores prácticas de la política: se hablaba de látigo y chequera para conseguir adhesiones. Piensa que si nos castiga, los bonaerenses lo van a votar. Se equivoca el presidente y está generando un daño enorme”, resaltó el mandatario aludiendo a la teoría que aplica el gobierno de Milei para con los que no adhieren a sus políticas.

En tal sentido, Kicillof explicó que “La única verdad de esto es que el fundamentalismo ideológico de Milei nos está trayendo muchos problemas, tanto en el plano local como internacional. No nos vamos a pelear con otros gobernadores, el único responsable de esta decisión es del presidente de la Nación”, y agregó, “No es bueno o malo para una provincia, es malo para la Argentina”, definió.

Ninguna tolerancia

Por último, el Gobernador del Primer Estado Argentino, advirtió que la provincia de Buenos Aires “no va a tolerar agresiones para nuestro pueblo. Vamos a seguir gobernando para nuestro pueblo, cumpliendo con nuestro mandato. No nos vamos a someter: nuestro único pacto es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y no lo vamos a traicionar”.

“Los diarios dicen que fue por un capricho mío que se llevan la inversión a Punta Colorada (en Río Negro). Es mentira. La única verdad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones en Bahía Blanca que estaban previstas”, de las que se venía conversando con la petrolera estatal, desde hace más de 10 años.

Con información de agencia InfoGEI