Mundial 2026: tras las teorías sobre la final arreglada, piden investigar a España

El Grupo de Copenhague, organismo vinculado al Consejo de Europa, emitió alertas por posibles irregularidades en 7 partidos del Mundial. Dos de ellas involucran a la selección de España.

La consagración de España en el Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica inesperada. Según reveló el medio estadounidense The Athletic, el Grupo de Copenhague, un organismo independiente vinculado al Consejo de Europa encargado de detectar posibles amaños deportivos, emitió siete alertas por irregularidades en distintos partidos del torneo. Las denuncias apuntan a presuntos arreglos que involucran casas de apuestas y mercados de predicción. Dos de las alertas tienen a la selección española como protagonista.

La FIFA, por su parte, rechazó todo tipo de sospechas y aseguró que no hubo irregularidades en ningún partido de la competencia. El organismo afirmó oficialmente «no haber detectado ninguna actividad sospechosa» en las apuestas bajo su propio grupo de investigación, indicando que los 104 partidos fueron monitoreados en tiempo real y «no se encontraron pruebas» de la supuesta manipulación de los mismos.

Las alertas sobre España

Las alertas emitidas por el Grupo de Copenhague destacaron dos casos que tienen a España como protagonista. Una de ellas fueron los 4,8 millones de dólares apostados en Polymarket a que la selección europea no ganaría ante Cabo Verde, tal como finalmente ocurrió al quedar el resultado 0 a 0. El segundo episodio se produjo durante la goleada frente a Arabia Saudita, cuando una extensa revisión del VAR derivó en la anulación de un gol convertido por Ferrán Torres. La decisión se demoró 3,5 minutos, tal como estipulaba una apuesta.

Ambos episodios fueron catalogados como «alertas amarillas», una categoría que se activa cuando se detectan movimientos inusuales, rumores o comportamientos atípicos en los mercados de apuestas. Sin embargo, este nivel no implica necesariamente la existencia de manipulación ni constituye una prueba de arreglo de partidos. La alerta amarilla es la segunda categoría más leve en un sistema de cuatro niveles: verde (normalidad), amarilla (levemente elevada), naranja (elevada) y rojo (alerta máxima).

Otras sospechas y la posición de la FIFA

Además de los casos de España, también hay sospechas de manipulación en mercados de predicciones con respecto a la tarjeta roja retirada a Folarin Balogun en el partido entre Estados Unidos y Bélgica, que fue la única de 15 expulsiones registradas en el torneo que anticipó una posible revisión en las casas de apuestas. También se investiga la expulsión de Themba Zwane en el partido inaugural entre Sudáfrica y México.

Christian Kalb, especialista y excolaborador del Grupo de Copenhague, explicó que este tipo de alertas pueden tener múltiples explicaciones. «Hay muchas razones que pueden justificar movimientos extraños en las cuotas o en la liquidez de las apuestas sin que exista manipulación», señaló al medio británico. La FIFA rechazó cualquier sospecha concreta sobre los encuentros investigados.

Desde el organismo aseguraron que no detectaron actividad de apuestas sospechosa ni evidencias de manipulación en ninguno de los partidos disputados durante el Mundial 2026, aunque las alertas continúan bajo análisis. El resto de los partidos serán publicados con el reporte completo en los próximos días, mientras el Grupo de Copenhague continúa con su investigación.