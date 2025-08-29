Nada es lo que parece

A veces escuchamos frases como: «la política no sirve, está viciada», «el poder corrompe», «los políticos son todos iguales, se fijan en sus propios intereses»… y uno puede o no estar de acuerdo con esas afirmaciones.

Pero en éste análisis queremos profundizar un poco en el tema.

¿Es la «política», los «políticos» o en realidad son las personas las que no sirven?

Porque si uno se basa en la etimología, el concepto de «política» es «el arte de lo posible»… y si todos los que tuvieran la posibilidad de estar en esos lugares hicieran eso, lo POSIBLE, seguramente tendríamos otra Argentina, otra Latinoamérica, otro «mundo»…

Yo creo firmemente que éste «prototipo» de Ser Humano (que no se acaba de formar en su totalidad) no alcanza a entender para que está en éste plano y eso es lo que produce los egoísmos, egocentrismos, ambiciones desmedidas, envidias y da vida a seres inescrupulosos, que solo les importa ellos mismos.

Es muy triste ver en un país con todo el potencial (como Argentina y podemos citar otros de nuestra región, sin dudas) como se dilapida gobierno a gobierno la posibilidad de crecimiento, de «despegue», de desarrollo.

Porque aquellos que tienen la posibilidad de gobernar solo se fijan en sus propios intereses y cuando aparece alguien que quiere hacer algo distinto (podemos citar a Raúl Alfonsín cuando quiso «democratizar» a los gremios, o a Javier Milei intentando acomodar las cuentas desastrozas que dejaron gobiernos anteriores, por citar dos casos) se les hace casi «imposible» llevar adelante una idea, por los egoísmos, vanidades y soberbias ajenas…

Pero no solo está en la política ésta actitud humana, la vemos en todos lados, en medios de comunicación, en cualquier empresa, en cualquier rubro, cuando a una persona se le da un «rango», algo de «poder» o escala a lugares de mando, se «transforma» y vemos su real personalidad…

Creíamos que era una cosa y descubrimos que es otra.

Aquí es donde yo baso mi tesis de que «no es la política», es el Ser Humano.

Recientemente leí un análisis (hablando del Humano) que decía que «lamentablemente cuanto más crece la tecnología, más se aleja la persona de la espiritualidad»…

Y no hablamos aquí de «religiosidad» sino de «dar desde la esencia», tener corazón, ser bondadoso, atento, solidario, en TODAS las actitudes, no solo en las que les conviene…

Y hablando de política es muy, muy raro encontrar éstas actitudes, entonces, NO ES la Política, que es una actividad noble (o debería serlo) sino que son quienes las llevan a cabo.

¿Quiere otro ejemplo?

¿Porque los empresarios no le pagan a los empleados los sueldos que merecen, por las horas, la dedicación, la fidelidad, el «hombro» que le ponen adónde estén trabajando? ¿Porque la «explotación», porque querer quedarse con TODA la ganancia y dar «dádivas» de sueldo?

¿Pasa o no pasa ésto?

En algunos países no pasa, una vez un amigo que era muy capaz en una empresa automotriz (que no voy a nombrar) fue trasladado por sus conocimientos a la empresa «madre» en Europa y allí ganaba el cuádruple por hacer la misma tarea en Argentina…

Los árabes sentados en barriles de petróleo compran Clubes de fútbol en Europa, pero tienen a su gente trabajando por «miseria» en sus países de origen…

¿Quien me explica ésto? Cómo se llama?

Conclusión: Al Ser Humano le falta evolucionar, en Argentina y en el Mundo.

Cuando lo comprendamos, podremos construir otra cosa, porque éste MUNDO que vivimos, no es el «mundo» para el que vinimos…

Que se han hecho muchas cosas buenas (y se siguen haciendo) no me quedan dudas, pero no alcanza…

BASTA de guerra, de violencia, de robos, de asesinatos, de la «miseria humana» a flor de piel…

El FRACASO del Ser Humano es ver el MUNDO que ha construído…

El que esté exento que tire la primera piedra… Ellos (los niños) pueden hacerlo, nosotros no…

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)