No paran los cierres de empresas y se sumó una histórica tienda textil en Salta

La histórica tienda salteña Fruta Store bajó sus persianas tras 10 años, golpeada por la crisis textil, la caída del consumo y la suba de costos.

Fruta Store, referente de la indumentaria urbana y el diseño independiente de Salta, anunció el cierre definitivo de su local tras diez años de actividad. La caída del consumo, la suba de costos y la pérdida del poder adquisitivo volvieron inviable la continuidad del negocio.

Durante más de una década, Fruta Store se consolidó como un punto de referencia para la cultura urbana de Salta, especialmente para jóvenes vinculados al BMX, el diseño independiente y la indumentaria alternativa. Sin embargo, el contexto económico terminó empujando al cierre de uno de los espacios más reconocidos del sector.

«Se volvió muy difícil»

La noticia fue confirmada por el propio dueño del comercio a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó que la decisión respondió a la imposibilidad de sostener la estructura del negocio frente al fuerte deterioro económico que atraviesa el rubro textil.

«Fueron años de crecimiento, aprendizaje y sobre todo, de comunidad», expresó el comerciante, quien además agradeció a clientes, artistas, marcas y colaboradores que acompañaron el desarrollo del proyecto durante estos diez años. «Sostener el proyecto se volvió muy difícil», resumió.

El impacto de la crisis en el sector textil

El cierre de Fruta Store refleja una problemática que se repite en distintos puntos del país. El aumento constante de los costos de producción, alquileres, servicios e insumos afecta de manera directa a pequeños y medianos comercios, especialmente a los emprendimientos independientes.

A esto se suma unacaída sostenida del consumo producto de la pérdida del poder adquisitivo, que reduce las ventas y vuelve cada vez más difícil mantener la rentabilidad. En ese escenario, muchas pymes textiles se ven obligadas a reducir actividad o directamente bajar sus persianas.

La crisis también golpea a los espacios culturales

Fruta Store había logrado convertirse en un espacio de pertenencia para la escena urbana salteña. Su cierre no solo representa la continudad de bajar las persianas, sino también la pérdida de un lugar de encuentro para una comunidad que encontró allí identidad y referencia cultural.

«No solo dejamos un recorrido comercial, sino también vínculos y miles de experiencias», señalaron desde la marca en su despedida. Entre clientes y seguidores, muchos definieron el cierre como «el fin de una era» para la cultura urbana de la provincia, en medio de una crisis que ya no distingue rubros ni territorios.

Con información de agencia MundoGremial