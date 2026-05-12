Antes de la Marcha Universitaria, el Gobierno ninguneó a las universidades por «pocos graduados» y «rosca»

La comunidad universitaria se moviliza este martes en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez cuestionó el presupuesto por «arbitrario» y basado en la «rosca política». El rector de la UBA anticipó una marcha histórica.

La Plaza de Mayo volverá a teñirse de banderas y reclamos. La comunidad universitaria protagoniza este martes su cuarta Marcha Federal Universitaria en rechazo al ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei. La concentración principal comenzará a las 17 horas frente a la Casa Rosada, mientras que en distintos puntos del país se replicarán movilizaciones que prometen ser masivas. La consigna es clara: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y todavía sin ejecutar por parte del Ejecutivo.

La protesta se realiza pocos días después de que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, intimara a los rectores para que presenten planes de contingencia frente a los paros docentes y nodocentes. La cartera solicitó precisiones sobre cómo garantizarán el dictado de clases en un contexto de «suspensión total de actividades académicas» en algunas universidades. La respuesta del Gobierno no hizo más que encender los ánimos.

El ninguneo oficialista

Horas antes de la movilización, el subsecretario nacional de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a deslegitimar el reclamo. En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario calificó la protesta como una «extorsión política» y cuestionó el sistema de distribución del presupuesto universitario. «El presupuesto universitario es arbitrario», señaló, y agregó: «Se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo».

Álvarez también respondió a uno de los reclamos centrales de la UBA: los fondos para los hospitales universitarios. «Se transfirieron todos los fondos para los hospitales universitarios mes a mes, la UBA reclama otra cosa y no lo dice», afirmó. Y añadió: «Lo que pide la UBA es el fondo de refuerzo para los hospitales universitarios de todo el país, los únicos no son los de Buenos Aires». Las declaraciones del funcionario fueron interpretadas como un intento del oficialismo de correr el eje del debate y minimizar la magnitud del conflicto.

«Va a ser una marcha histórica»

Del otro lado, las expectativas son altas. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, anticipó una convocatoria masiva. «Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país», expresó el titular de la casa de estudios porteña en declaraciones radiales.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi.

Gelpi explicó que la convocatoria responde a una situación «hiperaguda» por las limitaciones presupuestarias que atraviesan las universidades desde la llegada de Milei al Gobierno. «Esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia», sostuvo. El rector rechazó las acusaciones de «extorsión política» y defendió la legitimidad del reclamo, al precisar que las transferencias nacionales no acompañan la inflación y que las universidades se encuentran «treinta y cinco, cuarenta por ciento por abajo» en términos presupuestarios.

El apoyo de la CGT, el PJ y la UCR

La Marcha Federal Universitaria no es solo un reclamo sectorial. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que se plegará a la movilización «contra el ajuste de Javier Milei, para defender la educación pública, exigir salarios dignos, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario».

El Partido Justicialista bonaerense también llamó a concentrarse en Diagonal Sur y Perú. «El mensaje del pueblo bonaerense es claro: la universidad pública no se toca», expresaron desde la cumbre del peronismo provincial, en sintonía con el PJ nacional que comanda Cristina Kirchner. La mesa de la Unión Cívica Radical (UCR) nacional también convocó a participar. «En defensa de la universidad pública y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario», indicó el presidente del partido, Leonel Chiarella.

Las universidades se movilizan en todo el país

La protesta tendrá réplicas en las principales ciudades del interior. En Córdoba, la concentración será a las 15 horas en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y el acto central a las 17.30 en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield. En Salta, la convocatoria es a las 16 horas en el Monumento 20 de Febrero, con marcha hacia la Plaza 9 de Julio. En Santa Fe, la columna partirá desde Ciudad Universitaria a las 15 horas hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. En La Plata, se prevé una movilización masiva hacia Plaza de Mayo con cese total de actividades académicas.

En tanto, la Universidad Nacional de Hurlingham convocó a concentrarse a las 12 horas en la sede universitaria para luego trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires, y la Universidad Provincial del Sudoeste, con sede en Pigüé, llamó a participar de la protesta en Bahía Blanca junto a la Universidad Nacional del Sur. Con un presupuesto que, según las autoridades, cayó un 45,6% real entre 2023 y 2026, la comunidad universitaria vuelve a las calles para exigir una respuesta que el Gobierno, por ahora, no parece dispuesto a dar.