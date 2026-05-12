Avanza en Diputados un tratado de patentes: “A los pies del lobby farmacéutico”

La presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA), explicó que “se trata de un instrumento internacional, firmado por nuestro país en el año 1970, aprobado posteriormente por el Senado de la Nación en el año 1998 y que, desde entonces, permanece pendiente de consideración por esta Cámara de Diputados”.

“El PCT es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y constituye actualmente uno de los principales mecanismos internacionales para facilitar la protección de las invenciones en múltiples jurisdicciones”, declaró Santillán.

“El objetivo central es simplificar y ordenar el procedimiento inicial de presentación de solicitudes de patentes cuando una persona, una empresa, una universidad o un centro de investigaciones busca protección en distintos países”, añadió la diputada.

En ese sentido, alegó que “es importante dejar muy claro que el PCT no concede patentes internacionales ni limita a la soberanía de los Estados”.

“Cada país conserva plenamente la facultad de decidir conforme a su legislación nacional si otorga o rechaza una patente. El tratado no sustituye a las oficinas nacionales ni modifica los criterios de patentabilidad o de patentes vigentes en cada jurisdicción, simplemente organiza y racionaliza la etapa inicial del procedimiento”, argumentó la titular de la Comisión.

En representación del Poder Ejecutivo, el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, fundamentó el proyecto en el marco de “una política deliberada del Poder Ejecutivo Nacional de integrar a la Argentina en el comercio internacional”.

“Todos los socios comerciales celebran la integración de Argentina con el mundo, pero, a la vez, nos plantean que Argentina tiene que respetar las reglas en materia de propiedad intelectual. Entonces es necesario claramente para esas inversiones, para el respeto a la propiedad intelectual, para la relación comercial con nuestros socios, el alineamiento de Argentina con los tratados de propiedad intelectual, con los estándares internacionales de propiedad intelectual”, explicó Cacace.

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) adelantó que presentaría un dictamen de minoría y denunció que “estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica”.

“Creo que estamos cometiendo un error, porque yo coincido que el PCT es un instrumento central internacional en materia de cooperación para la prestación de solicitudes de patentes, pero también lo es el sistema de Madrid para lo que hace al otorgamiento de marcas y creo que es uno de los caminos que falta recorrer”, explicó Ferraro.

Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Santiago Cafiero (UxP) también informó que su bancada acompañaría un dictamen de rechazo, “fundado principalmente en la urgencia con la que se trabajó este proyecto, que no tiene que ver con otra cosa que con el acuerdo que hizo la Argentina con EE.UU.”.

“Para nosotros, es ni más ni menos que tratar de hacer pasar ahora por el Congreso los compromisos que ustedes tuvieron con el gobierno de EE.UU., concesiones que hicieron sin beneficios aparentes para la Argentina”, advirtió Cafiero.