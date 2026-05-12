En medio de una nueva marcha universitaria, el Gobierno negó un desfinanciamiento de la UBA

En la jornada de una nueva marcha universitaria, la quinta en la era Javier Milei, el Gobierno redobló críticas contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acusó a la casa de estudios de no rendir gastos y descartó que se haya puesto en marcha un desfinanciamiento.

A través del ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, se rechazaron las críticas “contra el ajuste universitario”, como reza una de las consignas de la movilización. Y se anunció, a través de la cuenta de X de la cartera, el lanzamiento de un micrositio en el que van a figurar datos públicos de la educación superior. Por ejemplo, se reflejará la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos”, se indicó en un comunicado.

“Además, lanzamos una nueva plataforma que permitirá conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales con datos actualizados y fehacientes”, sostuvo la cartera.

A su vez, en dicho posteo, recargó críticas contra la UBA: “Debe la rendición de gastos de salud de 2024 y 2025”, denunció. Con un agregado: volvió a acusas a la entidad de querer quedarse con casi la totalidad de los fondos destinados a los hospitales universitarios, en un 95%.

Otro tema que tocó el ministerio: la posibilidad de que las universidades le cobren a los alumnos extranjeros. Ya que, según datos que expuso, cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la UBA son extranjeros. En la universidad de La Plata, esa cifra es del 51%.

Con información de la agencia Noticias Argentinas