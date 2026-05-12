Reunión de Gabinete: Patricia Bullrich no desmintió que Milei le gritó pero admitió «emocionalidad»

La senadora Patricia Bullrich contó lo ocurrido en la última reunión de Gabinete donde el presidente Javier Milei habría defendido a los gritos a Manuel Adorni.

Al ingresar a la Jornada Nacional del Agro que se realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a los rumores tras la última reunión de Gabinete donde el presidente Javier Milei habría defendido a los gritos al jefe de ministros Manuel Adorni.

Cabe recordar que Bullrich había reclamado públicamente la semana pasada que Adorni presente su Declaración Jurada para terminar con las sospechas acerca de los presuntos hechos de corrupción que investiga la justicia a raíz de sus gastos suntuosos.

Del grito a la emocionalidad

«El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo», contestó la senadora ante la consulta de los periodistas en el evento de la Bolsa de Cereales sobre si Milei había gritado al defender a Adorni adelante de todos los ministros.

El rumor que citó el diario Clarín fue que Milei le gritó a Bullrich y le dijo: «No me interrumpas. Estoy hablando y dando instrucciones. Cuando termine de hablar los voy a dejar solos para que hablen lo que quieran. Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente».

Cuando le preguntaron por esa frase de Milei, Bullrich no quiso responder pero tampoco desmintió la información: «No voy a contestar eso. No me corresponde».