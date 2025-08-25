Obra finalizada en el Hospital Fernández: remodelaron la planta de quirófanos 

El director del Hospital Fernández, el Ministro de Salud de CABA y Miriam Bagó, vice presidenta FF

La Fundación Fernández logró completar en su totalidad la remodelación de la planta de 10 quirófanos del Hospital. La obra pudo realizarse gracias al aporte de los donantes con apoyo del Ministerio de Salud de la CABA.

A continuación, reproducimos el comunicado de la Fundación Fernández:

Lo prometido es deuda: durante el 2025, la Fundación Fernández cumplió con la puesta a nuevo y equipamiento total de los últimos 4 quirófanos de la planta del Hospital Fernández: dos fueron inaugurados en el mes de junio de este año, y los otros dos, el 4 y el 5, en la mañana del 22 de agosto. Con este accionar, finaliza la remodelación total de la planta de los 10 quirófanos del hospital.

Durante la inauguración, resultó emocionante el clima de fiesta y camaradería que reinó en el lugar entre los miembros de la Fundación, los funcionarios públicos, las autoridades y el personal de la salud del hospital: todos formaron parte de un equipo que trabajó tras un único objetivo: alcanzar en tiempo y forma la concreción de la obra.

Se hicieron trabajos de revestimiento en piso y paredes, cambios a puertas eléctricas, cambio total de la parte eléctrica y de gases medicinales. Dos de los quirófanos estarán en condiciones para realizar cirugías de alta complejidad y dos para cirugías de mediana complejidad. Se realizó cambio de aires acondicionados de los quirófanos y el cableado para internet en toda la planta y se incorporó tecnología: televisores de 65 pulgadas, computadoras para cada quirófano y nueva lámpara cialítica.

La obra pudo llevarse a cabo gracias al generoso aporte de los donantes de la Fundación Fernández, con el apoyo del Ministerio de Salud de la CABA.

La inauguración de los nuevos quirófanos junto con los cambios realizados por la gestión va a permitir no solo aumentar el número de cirugías sino la complejidad de las mismas, objetivo principal para continuar el posicionamiento del Hospital Fernández dentro de la comunidad médica nacional. Con la nueva planta de quirófanos funcionado a pleno las autoridades del hospital piensan pasar de 3257 intervenciones anuales a 5000 aproximadamente.

Una vez más, la Fundación puede decir “tarea cumplida” y renovar su “pasión por ayudar” para encarar nuevos proyectos destinados a la salud pública, focalizada en los servicios y la atención de calidad que brinda el Hospital Fernández a todos sus pacientes.