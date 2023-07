Reaparición de Massa-CFK: Aerolíneas Argentinas, límites al FMI y pedido hasta el balotaje

La vicepresidenta Cristina Kirchner acompañó al precandidato presidencial oficialista Sergio Massa en un nuevo acto de campaña en Ezeiza donde se defendió la estatización de Aerolíneas Argentinas y marcaron límites al FMI.

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró este lunes que el peronismo sacó al Fondo Monetario Internacional (FMI), y reclamó que el organismo se tiene que hacer cargo «de los desmanejos de la directora anterior».

«Al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el peronismo le había dicho out, game over de la Argentina, allá por 2005 y lo trajeron de vuelta», señaló la titular del Senado.

«Claro que la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el FMI también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente, el FMI también se tiene que hacer cargo del desmanejo de la anterior directora. Igualmente el Gobierno de los EEUU», agregó la vice.

Massa y el país federal

Por su parte, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo este lunes que «si queremos un país federal, tenemos que defender Aerolíneas Argentinas».

«Entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. Si queremos un país federal, tenemos que defender Aerolíneas Argentinas», exhortó.

Durante un acto de inauguración de un nuevo simulador de vuelo en Ezeiza que compartió junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Massa pidió dedicar «los próximos cuatro meses» de campaña hasta el balotaje del 19 de noviembre a «defender nuestra soberanía» porque «defender a la patria también es defender a Aerolíneas Argentinas y a todo el sistema aeronáutico argentino».

«Si queremos desarrollo con inclusión en las distintas regiones de la Argentina, tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera. Si queremos que nuestra aerolínea de bandera sea nuestra cara y nuestra forma de conectarnos al mundo ,tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera», siguió.

En otro orden, el ministro remarcó que «Argentina necesita construir soberanía económica sobre la base de acumular la mayor cantidad posible de reservas» y en ese sentido consideró que Aerolíneas Argentinas brinda «una enorme ayuda».

Acumular reservas

«La Argentina necesita construir soberanía económica sobre la base de acumular la mayor cantidad posible de recursos y de reservas, y es claramente una enorme oportunidad y una enorme ayuda que Aerolíneas y los distintos destinos turísticos de la Argentina nos generan», afirmó Massa.

Al respecto, valoró que la aerolínea de bandera llega a lugares que compañías aéreas privadas no llegan por cuestiones de rentabilidad, y señaló que esas rutas generan grandes oportunidades de desarrollo económico con un sentido federal.

«Obviamente que cuando uno mira el impacto de Aerolíneas en destinos turísticos y en provincias de desarrollo minero o hidrocarburífero a los que otras aerolíneas no van, claramente ve uno de los primeros grandes objetivos que tiene nuestra aerolínea de bandera que es la de garantizar que el desarrollo se de con una mirada federal», ponderó.

Con información de agencia NA