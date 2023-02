Recetas digitales: «No puede ser que una persona enferma tenga que ir y venir de la farmacia al médico”

El diputado nacional, Héctor Tito Stefani (JxC) presentó un pedido de informes para que el gobierno explique por qué dejó sin efecto las recetas digitales por medios electrónicos. A su vez, cuestionó que la Ley N° 27.553 de Recetas electrónicas o digitales, del año 2020 no fue reglamentada.

El diputado fueguino afirmó que es necesario que los argentinos tengan conocimiento de cuáles son las recetas digitales que siguen vigentes y que información no debe faltar para que los pacientes no se vean obligados a exigir que rehagan sus recetas: “Recorriendo la provincia muchos vecinos me manifestaron las dificultades que se les presentan con las recetas digitales. Lo que genera pérdida de tiempo e infinidad de dificultades para conseguir los medicamentos”.

“No puede ser que una persona enferma tenga que ir y venir del médico a la farmacia por irregularidades sobre una legislación que debería ser segura y ágil para todas las partes en cuestión”, recalcó Tito Stefani.

Insostenible

A su vez, remarcó que es sumamente importante que la Ley N° 27.553 de Recetas electrónicas o digitales se reglamente y se realice una campaña de difusión para que todos sepamos como proceder. “Hoy en día con las ventajas que brinda la tecnología se debería terminar con las recetas de papel y tener un control claro sobre las recetas digitales”, sostuvo Stefani y agregó: “Es insostenible seguir con un sistema frágil y completamente perfectible”.

“Este tipo de medidas o falta de las mismas dejan claro el desconocimiento y la falta de planificación en algunos temas que pueden simplificarle la vida a los argentinos”, criticó el diputado de Juntos por el Cambio.

“El Poder Ejecutivo Nacional debe poner en marcha un plan definitivo de transición hacia la obligatoriedad de las recetas digitales para que todas las obras sociales se adecuen en un marco regulatorio seguro donde el paciente se vea beneficiado”, propuso el diputado de Tierra del Fuego.

«Reafirmo lo que vengo diciendo desde hace meses: no podemos dejar de ocuparnos de los temas que son importantes para la gente. El kirchnerismo sólo piensa en las elecciones y en cómo mantenerse en el poder. Tenemos que estar a la altura y ocuparnos de los temas para los cuales los fueguinos nos eligieron», exigió Stefani al oficialismo.