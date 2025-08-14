Rechazaron el aumento de Milei y amenazan con un nuevo paro universitario

Los nodocentes y docentes universitarios rechazaron el aumento salarial del 7,5% dispuesto unilateralmente por el gobierno de Javier Milei y podrían convocar a un nuevo paro docente.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), liderada por Daniel Ricci, y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por Walter Merkis, ambas adheridas a la CGT, denunciaron que todos los incrementos otorgados en el año por el gobierno se ubicaron por debajo de la inflación.

Este último incremento, anunciado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se aplicará entre septiembre y noviembre de 2025, distribuido en cuotas mensuales de 1,3% para junio, julio y agosto, 1,2% para septiembre y 1,1% para octubre y noviembre, con un proporcional de 3,95% correspondiente al pago de agosto.

Docentes universitarios denuncian la profundización del ajuste

Sin embargo, las federaciones denuncian que este ajuste es insuficiente, ya que no alcanza a cubrir el 1,9% de inflación reportado para julio de 2025, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios.

Ambas organizaciones señalaron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los incrementos salariales otorgados han sido consistentemente inferiores a los índices inflacionarios, lo que generó un deterioro continuo en las condiciones de vida de los trabajadores del sector. FEDUN destacó que el gobierno falsea la información al afirmar que ha habido una recuperación salarial, ya que los aumentos no han compensado el impacto de la inflación en ningún mes de este año.

Daniel Ricci – FEDUN

En respuesta, la federación anunció que durante esta semana y la próxima intensificará las actividades de visibilización del conflicto y convocará a un Plenario de Secretarios Generales para definir medidas de fuerza, lo que anticipa la posibilidad de paros en las universidades nacionales.

Los Nodocentes critican la falta de paritarias

Por su parte, FATUN criticó la falta de negociación paritaria y propuso convertir la garantía salarial en un adicional remunerativo y equiparar el adicional por grado para todas las categorías, exigiendo una respuesta del gobierno en un plazo de 15 días. Además, el gobierno otorgó una suma fija excepcional de $25.000 para el personal nodocente, una medida que FATUN considera insuficiente frente a la devaluación salarial.

Las federaciones coincidieron en que los incrementos no cubren los gastos básicos, afectando gravemente la calidad de vida de los trabajadores y el funcionamiento del sistema universitario.

FEDUN y FATUN llamaron a la comunidad universitaria a mantenerse unida en defensa de la educación pública y a estar alerta ante el tratamiento legislativo del proyecto de ley de financiamiento universitario. Este rechazo unificado refleja la determinación de los docentes universitarios y nodocentes del sector de intensificar su lucha para revertir el deterioro salarial y garantizar condiciones laborales justas, advirtiendo que la situación actual pone en riesgo el sistema educativo público.

Con información de agencia Mundo Gremial