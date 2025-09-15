Rusia presentó su vacuna contra el cáncer, lista para uso clínico

La innovadora vacuna rusa contra el cáncer está lista para su uso clínico. (Foto: Sputnik/InfoGEI)

Científicos rusos anunciaron que la primera vacuna personalizada contra el cáncer ya está en condiciones de ser aplicada en pacientes. El preparado, denominado EnteroMix, fue desarrollado por la Agencia Federal Médica y Biológica de Rusia (FMBA), que envió la documentación al Ministerio de Salud para obtener la autorización de uso clínico. Las pruebas preclínicas han demostrado que el preparado biológico es seguro y eficaz contra el crecimiento de los tumores cancerosos.

Tras tres años de ensayos preclínicos, se comprobó que la vacuna es segura incluso con aplicaciones repetidas. En cuanto a su eficacia, los estudios mostraron que logró disminuir y ralentizar el crecimiento tumoral entre un 60% y un 80%, con variaciones según el tipo de cáncer.

Además, se registró un aumento en la supervivencia de los pacientes tratados, según detalló la directora de la FMBA, Veronika Skvortsova, quien afirmó que el fármaco ya está listo y solo resta la aprobación oficial.

Primeros ensayos clínicos

Según reporta Actualidad RT, la aplicación inicial se realizará en pacientes con cáncer colorrectal. Paralelamente, se trabaja en versiones de la vacuna para glioblastoma, un tumor cerebral de alta agresividad, y para melanomas poco comunes, presentes en piel y también en membranas oculares.

Gratuita

En junio pasado, el jefe de oncología del Ministerio de Salud, Andréi Kaprin, informó que ya comenzaron las pruebas clínicas en 48 voluntarios, destacando que el fármaco mostró un efecto tóxico mínimo. Además, adelantó que la vacuna será gratuita para los pacientes.

