Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel por poner en duda la salud mental de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió este viernes la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tras Javier Milei.

“Me parece una bnarbaridad y un disparate. Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, declaró Diego Santilli este viernes en declaraciones a Radio Mitre en relación a la vicepresidenta.

«Son agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula (…) no puedo entender por qué hace lo que hace en un gobienro, en vez de ayudar a sacar al país adelante, siempre poniendo palos en la rueda», completó.

«¿Cuál es la razón de estar en un lugar donde vos creés que no debes estar?», se preguntó el jefe de Gabinete.

Cabe recordar que ayer, Victoria Villarruel criticó a Javier Milei y puso en duda su salud mental al afirmar que sentía «genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior«.

Las «insensateces» de Milei

«Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», escribió la vice en un mensaje en su cuenta personal de la red social X.

Y sentenció: «El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez«.

🗣️ "Que dé un paso al costado": el fuerte mensaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Victoria Villarruel.



En diálogo con @edufeiok 📌



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«Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo», añadió en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine Bolukalo, tal su nombre completo.