Seguridad Vial aseguró que la “Ley de Alcohol Cero no busca un país de abstemios”

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, sostuvo este domingo que el proyecto de ley de Alcohol Cero al volante para todo el territorio nacional “no está en contra de ninguna industria y no busca un país de abstemios” sino que “busca que quien haya tomado no maneje un vehículo y, de esa forma, salvar muchas vidas”.

En un comunicado titulado “Ley de Alcohol Cero al volante: ¿Qué estamos esperando?”, el titular de esa agencia declaró que “más allá de todo lo que pueda decirse -por falta de información o por defensa de intereses particulares-, sumado a los mitos y falsas creencias sobre los efectos del alcohol en la conducción, la única verdad es que año tras año, los conductores en estado de ebriedad provocan una gran cantidad de siniestros viales con consecuencias mortales”.

Y precisó: “Las estadísticas son claras: de cada cuatro siniestros viales con fallecidos, en al menos uno el alcohol está presente”.

El funcionario recordó que “hace casi 10 meses, en abril de 2021” la ANSV, organismo del Ministerio de Transporte, presentó ese proyecto “elaborado junto al Ministerio de Salud, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito, y firmado por el diputado Ramiro Gutiérrez y el exdiputado Facundo Moyano”.

Martínez Carignano destacó que la normativa “rige en 9 provincias y en varias ciudades del país” y “distintas encuestas también demuestran el apoyo de la sociedad a la tolerancia cero de alcohol en la conducción. Por ejemplo, la ANSV publicó en noviembre del año pasado una encuesta en Mendoza, San Juan y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 8 de cada 10 personas dijeron estar de acuerdo”.

Y finalizó: “El objetivo de esta ley es reducir la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales provocados por conductores ebrios. No está en contra de ninguna industria y no busca un país de abstemios. Solo busca que quien haya tomado no maneje un vehículo y, de esa forma, salvar muchas vidas. El Congreso de la Nación es el ámbito adecuado para que sea debatido”.