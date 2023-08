Senado: avanza un proyecto para instituir por ley las becas Progresar

Tras ser debatida en un plenario, la iniciativa con media sanción de Diputados pasó a la firma del Dictamen.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda debatió la creación por ley del programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresar, con media sanción de la Cámara de Diputados.

Previo a ello, la Comisión de Educación ratificó a la senadora por San Juan, Cristina del Carmen López Valverde (Frente Nacional y Popular) como presidenta, y a la senadora por Tierra del Fuego, Eugenia Duré (Unidad Ciudadana) como secretaria de la comisión.

10 años del Progresar

Al iniciar el tratamiento sobre el proyecto en discusión, la senadora Valverde destacó que “el programa está cumpliendo 10 años y lo que se busca es que trascienda los gobiernos y se convierta en una política de Estado”.

Sostuvo que “este proyecto de ley con media sanción tiene una mirada social que es ver a la educación como un derecho humano que no debe ser privado a nadie ya que la educación es el motor, el capital más importante para que un país avance”.

“ El plan Progresar como una política de Estado, va más allá de una beca, la idea es que los jóvenes puedan sentirse ciudadanos activos de este país por medio de la educación”, agregó.

Asimismo, la senadora recordó que “Progresar ha tenido vaivenes en estos 10 años. Este año alcanza a un universo de 2.093.300 jóvenes”.

Mejoras al plan

Por medio de la iniciativa, se crea por ley el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive, residentes en la Argentina.

El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y podrá ampliar la edad hasta 35 años en los grupos prioritarios que define. Asimismo, paulatinamente incorporará a estudiantes de 15 años.

Los requisitos para acceder a Progresar serán: tener entre 16 y 30 años de edad, inclusive; ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años y 5 en el país y contar con DNI; acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa.

También que los ingresos de la/el joven y de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Aclara que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. Y la realización de un control anual de salud.

Espacios Progresar

La norma se propone la creación de “Espacios Progresar”, entendidos como espacios de tutorías y acompañamiento para aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

“Será prioridad del Ministerio de Educación de la Nación la implementación de acciones con el fin de fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad”, indica el texto y, asimismo, la cartera educativa deberá realizar evaluaciones anuales del programa orientadas a conocer su implementación y funcionamiento.

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FDT) consideró que “hay que avanzar con este dictamen, es un paso muy grande, aunque creo que existe un error en esta media sanción que es que falta la actualización de la beca”.

El senador por Chaco, Víctor Zimmermann ((UCR) aseguró que “estas becas son muy importantes, han tenido muy buenos resultados en la Argentina. Para no ahondar, quiero decirle que nosotros estamos contentos y ratificamos el acompañamiento”.