Sin fueros, José Alperovich enfrenta el primer juicio oral en su contra

Lejos del poder que supo ostentar, el ex gobernador tucumano deberá responder este jueves por una denuncia por calumnias e injurias. Y a mediados de año será juzgado por el abuso sexual cometido a su sobrina.

Despojado del privilegio que otorgan los fueros, el ex senador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, José Alperovich deberá sentarse el próximo 13 de abril en el banquillo de los acusados de los tribunales tucumanos para responder en juicio oral y público la querella por calumnias e injurias que le inició el abogado, Gustavo Morales. Aunque la prueba de fuego en cuanto a demandas penales se refiere, la tendrá mediados de año cuando le toque afrontar la causa por abuso sexual a su sobrina.

La querella por la que será juzgado Alperovich este jueves tiene su origen en una denuncia que publicó el diario La Gaceta, donde se informa que el ex mandatario tucumano señala al exconcejal, David Mizrahi; al diputado nacional Carlos Cisneros y el abogado Morales como responsables en el armado del relato de la denuncia de su sobrina con el objetivo de perjudicarlo: “La denunciante es una mujer adulta; culta; preparada; universitaria; de una familia acomodada y con personalidad; que mantenía relaciones adultas con otras personas adultas; que estaba contenida, y que tenía apoyo familiar y de sus novios. Es ridículo suponer que, por alguna razón, se vio obligada durante más de un año y medio (del 14 de diciembre de 2017 a mayo de 2019) a mantener conmigo una relación laboral y personal en cuyo ámbito, según denunció, fue víctima de (al menos ocho) violentos hechos de abuso sexual sin solución de continuidad”, dijo. Y añadió: “estoy seguro de que esta porquería judicial tiene por objeto dañarme y destruirme, y fue planeada con mucha minuciosidad por mis enemigos políticos que se valieron de esta joven”.

El querellante Morales desmintió las acusaciones de Alperovcich y sostuvo: “No tienen ninguna prueba de lo que dijo y la justicia lo tiene que condenar”. A la vez que manifestó su preocupación ante la posibilidad que el ex senador se niegue a asistir a la audiencia, y envíe en su representación a su abogado: “Al ser el acusado su presencia física es imprescindible, tiene que ejercer la defensa material; le tienen que tomar los datos y puede declarar o no; responder preguntas o no, pero sí o sí tiene que ir», A la vez que adelantó que va a solicitar a los jueces que tomen las medidas pertinentes para garantizar su presencia :”Si es necesario voy a pedir que sea traído por la fuerza pública”.

De no mediar ninguna medida judicial que disponga lo contrario, durante el debate Alperovich deberá escuchar el testimonio de su sobrina abusada, que según informó el abogado Morales está citada como testigo.

Cómo vive Alperovich hoy

Después de la denuncia por abuso sexual que le realizara su sobrina y ex colaboradora, el ex mandatario provincial pasó al ostracismo total y desde que dejó de ser senador nacional en diciembre del 2021 se mantiene completamente alejado de los medios de comunicación y de la actividad política que lo tuvo como protagonista los últimos 25 años.

Hoy su hija, Sara, actual legisladora provincial y que busca ser reelecta en los comicios del 14 de mayo venidero es la única continuadora del movimiento alperovichista, que en su máximo apogeo supo tener al ex jefe de gabinete nacional, Juan Manzur y al actual candidato a gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo como sus principales militantes.

Entre las pocas apariciones públicas que tiene, el ex senador nacional es un infaltable al estadio José Fierro cada vez que el club de sus amores, Atlético Tucumán juega de local. Allí tiene reservado un palco que comparte con sus hijos Sara y Gabriel, que se desempeña como vicepresidente del club.

Fuente: Agencia Legislativa