Diputados del PT de Brasil denunciaron a Milei por su visita a Flávio Bolsonaro

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño presentaron una denuncia contra el presidente argentino, Javier Milei, ante la justicia electoral de aquella nación con el fin de determinar si tuvo “injerencia externa indebida” en la campaña electoral de Flávio Bolsonaro rumbo a las elecciones presidenciales de octubre. La moción tuvo lugar luego de la polémica que surgió como consecuencia de las firmes críticas y los insultos de Milei hacia Lula da Silva.

El PT y sus aliados del PV y PCdoB formalizaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República brasileña este lunes con la finalidad de que se abra una investigación sobre la visita de Milei a la convención del Partido Liberal en la cual apoyó de manera oficial la candidatura del senador Flávio Bolsonaro a la presidencia brasileña.

En este sentido, la Federación Brasileña de la Esperanza, es decir, la alianza oficialista que gobierna junto a Lula Da Silva, emitió una aclaración diciendo que su moción no conforma “ninguna conclusión sobre irregularidades electorales o administrativas”, sino que busca establecer si la visita del presidente Milei puede llegar a interferir y afectar “la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.

Al respecto, el PT lo hizo saber en un comunicado que dio a circulación a través de su página web, en el cual sostuvo que “el presidente argentino expresó explícitamente su apoyo al candidato” Flavio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para realizar “ataques personales” en contra de su oponente y presidente actual Lula Da Silva, quien está en carrera para lograr su reelección, además de un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Asimismo, teniendo en cuenta la cobertura periodística en el evento, sumadas las repercusiones que se dieron, desde el PT marcaron que la presencia de Milei “no fue un episodio aislado ni un mero hecho fortuito”. Y en ese sentido solicitaron “verificar si se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente, para impulsar un acto de inequívoca naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña”.

También, en el comunicado el PT sumó que “la soberanía nacional se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del pueblo brasileño”.

La respuesta en Buenos Aires

Fue el vocero del presidente argentino Adrián Ravier quien les restó importancia a las palabras del mandatario Javier Milei en referencia a su par brasilero Lula Da Silva, marcando que no “va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino”.

Y agregó que “no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales”.

En este contexto añadió que “ha habido siempre insultos de ambos lados”, en relación a que “diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”.

¿Qué había dicho Milei en Brasil sobre Lula?

El presidente argentino trató de “ladrón” a su par brasileño Lula Da Silva. Fue el sábado en el marco de la convención del Partido Liberal de Brasil, Mil. Además, le reprochó “diseminar el socialismo” en América Latina y depositar a Brasil en una crisis fiscal.

Todos los dichos de Milei provocaron también ideas y vueltas discursivas entre funcionarios de ambos países y la escala fue tal que el gobierno brasilero le consultó a su embajador en Buenos Aires. Ante esto, Milei duplicó la jugada el día domingo en el marco de la inauguración de la Exposición Rural, acusando a la administración de Brasil de acreditar la campaña anti-Argentina en redes sociales.

Milei también fue denunciado en Argentina

Dos abogados argentinos sumaron denuncias a las hechas en Brasil, pero ante la justicia argentina a fin de que se determine si realmente hubo o no desvío de los recursos del Estado para el viaje a San Pablo.

La presentación fue hecha por los abogados José Magioncalda, quien es integrante de la fundación Apolo y del espacio Ciudadanos Libres, y Juan Martín Fazio, integrante de la agrupación Reset Republicano.

En este caso, argumentaron que no viajó por una actividad institucional, por lo que advirtieron que las palabras de Milei en Brasil también se pueden enmarcar en la injerencia en la política interna de Brasil.

Por último, el PT avanzó con humor en sus redes sociales la campaña al decir que “cada vez que el hijo de Bolsonaro aparece con alguien, consigue empeorar”, refiriéndose al presidente argentino al cual denominaron “Javier Manos de Tijera”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas