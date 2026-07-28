En Mar del Plata, los vecinos organizaron un cacerolazo contra la inseguridad

Vecinos autoconvocados de Mar del Plata lanzaron una convocatoria a un cacerolazo para este jueves 30 de julio, a las 21 horas. (Foto: El Retrato/InfoGEI)

La inseguridad volvió a encender el malestar en Mar del Plata. Según el medio local, El Retrato, un grupo de vecinos autoconvocados lanzó una convocatoria a un cacerolazo para este jueves 30 de julio a las 21 horas, con el objetivo de expresar su preocupación y hartazgo ante la sucesión de hechos delictivos que, aseguran, ya no distingue zonas ni horarios.

La protesta, que se difundió rápidamente a través de las redes sociales bajo la consigna «Cacerolazo ante la total falta de seguridad en Mar del Plata», invita a los ciudadanos a sumarse desde sus propias casas, haciendo sonar cacerolas en forma simultánea, sin necesidad de concentrarse en un punto específico. La propuesta busca que el reclamo se escuche en todos los barrios de la ciudad, reflejando un descontento que atraviesa a comerciantes, trabajadores, estudiantes y familias por igual.

“Queremos y debemos ser escuchados”, indicó la convocatoria, que apela a la unidad vecinal con la consigna “La unión hace la fuerza”. En las últimas semanas, diversos episodios de robos, entraderas y asaltos violentos, muchos de ellos registrados por cámaras de seguridad y viralizados en plataformas digitales, reinstalaron con fuerza el debate sobre la inseguridad en la agenda pública.

Los vecinos sostienen que el miedo ya es parte de la rutina cotidiana y que los delitos ocurren a cualquier hora, afectando la tranquilidad de toda la comunidad. El cacerolazo se plantea entonces como una expresión colectiva para exigir mayores controles, más presencia policial y políticas efectivas que frenen la escalada delictiva. La adhesión en redes sigue creciendo, y todo indica que la protesta tendrá un amplio respaldo ciudadano.

Fuente: InfoGEI