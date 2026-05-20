Triunfo del Gobierno en Diputados: bloqueó el debate por la interpelación a Manuel Adorni

La Libertad Avanza logró iniciar una sesión que bloqueó otra pedida por la oposición para debatir la interpelación a Manuel Adorni por las irregularidades en su patrimonio.

El gobierno de Javier Milei celebró este miércoles una nueva victoria parlamentaria. La Cámara de Diputados logró el quorum necesario para sesionar, luego de una tensa negociación que incluyó la colaboración inesperada de legisladoras de la oposición dialoguista. De esta manera, el oficialismo consiguió bloquear el debate por la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que había solicitado la oposición para que explique las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

El quórum se alcanzó ajustadamente con 129 voluntades. Sorprendió la presencia de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y la neuquina Karina Maureira. En cambio, generó desconcierto la ausencia de los tres diputados de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil y suelen ser aliados del Gobierno. El quórum se completó con los aportes del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y La Neuquinidad. Los tres tucumanos de Independencia fueron los últimos en entrar al recinto.

La polémica reglamentaria que paralizó la sesión

El inicio de la sesión estuvo marcado por una discusión reglamentaria que insumió una hora y media. La oposición había convocado a una sesión propia a las 11 de la mañana para intentar avanzar en la interpelación a Adorni. El oficialismo, en una maniobra rápida, convocó a una sesión una hora antes, generando una superposición de citaciones que derivó en un ida y vuelta de deliberaciones ociosas.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de «mala fe parlamentaria» por «la trampa» de haber pedido una sesión una hora antes de la convocatoria opositora. Planteó una moción de orden para resolver la superposición y suspender la primera sesión. «Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio a las 11, se permita confeccionar el quorum de esta sesión no solamente solicitada sino también convocada por la presidencia de esta cámara», mocionó el santafesino.

La sesión en Diputados este 20 de mayo de 2026 (Foto: Prensa HCDN)

La secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, respondió: «La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por lo tanto, la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse». El presidente de la Cámara, Martín Menem, desestimó la moción y fue contundente: «No hay un solo antecedente que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria. No voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia».

Las provincias beneficiadas y el blindaje a Adorni

Frente a la resistencia de la oposición, el Gobierno aceleró negociaciones con los gobernadores del centro-norte del país para asegurar los votos. Las provincias de Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Salta serán beneficiadas con subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano, un incentivo clave para garantizar el apoyo parlamentario.

Uno de los proyectos centrales es la modificación del régimen de Zona Fría. Según la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, «la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita». De aprobarse, perderán el beneficio cerca de 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 personas inscriptas en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), principalmente de la Patagonia, Malargüe y la Puna. El otro proyecto en debate es la denominada «Ley Hojarasca», que propone derogar 70 leyes que el Gobierno considera incompatibles con la Constitución o generadoras de trabas innecesarias.

La oposición quedó sin chances de interpelar

Con la sesión oficialista en marcha, el pedido de interpelación a Adorni quedó automáticamente bloqueado. La oposición, que había impulsado la convocatoria para que el jefe de Gabinete explique las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, viajes y compra de inmuebles, no pudo siquiera debatir su propio temario. Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica también habían firmado una iniciativa para citar a los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano) por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, tras la masiva marcha del martes. Esas citaciones también quedaron en el camino.

Martínez intentó una moción alternativa para el levantamiento liso y llano de la sesión, pero fue rechazada con 131 votos negativos contra 111 positivos. «No vamos a hacer papelones con el reglamento y la Constitución. No bajo mi presidencia», había dicho Menem.