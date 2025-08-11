Un gobernador desafía a Milei y paga bono de $100 mil a los jubilados

Marcha de los jubilados al Congreso Nacional

Javier Milei viene pagando un bono de $70.000 a los jubilados sin actualizarlo por inflación. Un gobernador hace contraste y paga $100.000.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, informó que el próximo viernes 15 de agosto los jubilados provinciales que perciben haberes de hasta $1.300.000 recibirán un bono extraordinario de $100.000.

El beneficio es complementario y no contributivo, y se suma al incremento del 84,21% otorgado en julio al haber mínimo jubilatorio, que pasó de $380.000 a $700.000 mensuales.

Cómo paga el bono

Según explicó el mandatario, el refuerzo se financia con recursos propios de la provincia, provenientes del reclamo que Córdoba llevó ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales, y se mantendrá en tanto la Nación continúe girando los recursos que por ley corresponden al distrito.

Con esta medida, el Gobierno cordobés destacó que busca mejorar los ingresos de los beneficiarios con menores haberes, posicionando a la provincia entre las que tienen las jubilaciones mínimas más altas del país.

Con información de agencia NA