Venezuela y el Mundo: ¡El Poder no se mantiene a cualquier costo!

La Democracia es un sistema en dónde los civiles son los que tienen la posibilidad de gobernar los países, las ciudades, los pueblos.

Las elecciones son para reconocer, confirmar o rechazar un régimen de gobierno; no se puede mantener el Poder de cualquier modo, a través del fraude, de la violencia, de la fuerza.

Las actas que no ha mostrado el Gobierno de Nicolás Maduro, han dejado en claro, el fraude grotesco, casi infantil, de declararse ganador cuando ha perdido en las urnas de manera escandalosa.

He consultado qué se puede hacer desde los otros países democráticos para que se legitime o no esta situación y me han confirmado que lo único posible, es que los organismos internacionales de control y la propia Constitución Venezolana, den por tierra ésta «usurpación» del gobierno que ya le ha sido esquivo, por el propio pueblo de Venezuela que ha votado un cambio.

El Presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, (con un régimen cuasi totalitario) se quiere «apoltronar» en el poder -tras una elección fraudulenta- pero ésto le hace mucho daño a Latinoamérica, que quiere conseguir un desarrollo social, democrático y en Paz, con la decisión de los pueblos.

La «lucha» continuará en los próximos días, pero hay que tener claro algo: la postura de los pueblos no se cuestiona, a los gobiernos antidemocráticos hay que SACARLOS del poder porque terminan haciendo daño.

Como pasa hoy, en un país que debería estar mucho mejor, está empobrecido. Ocho millones de personas han «huido» del país por el régimen totalitario, no tiene futuro y mucho menos perspectiva de mejora con el gobierno actual.

Quiero decir también, que es una absoluta hipocresía, porque el hijo del Presidente Maduro vive en Miami, con todos los lujos y el pueblo venezolano no tiene cubierta la alimentación básica y ni siquiera tiene papel higiénico en las góndolas de los supermercados. ¡Una real vergüenza!

Latinoamérica y América toda en su conjunto, debería salir en defensa del pueblo Venezolano, que se siente «preso» en su propio país (el régimen ha prohibido los vuelos de ingreso y egreso a Venezuela) hoy el gobierno venezolano desde 2013 tiene una crisis económica muy profunda, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones y las restricciones del control de cambio de la moneda, la corrupción y el totalitarismo.

Hoy el pueblo venezolano se levantó con la decisión de tener LIBERTAD, lo manifestó en las urnas y todos los países del mundo deberían prestar atención a éste reclamo.

Los pueblos se construyen con humildad, con trabajo, en paz y no con ideas hegemónicas, totalitarias y violentas.

El régimen de Maduro llegó a su fin, ojalá las fuerzas militares del país, comprendan de que lado tienen que estar…

La fuerza democrática de oposición ganó la calle y una multitud está reclamando lo que cree propio, que GANÓ la elección y tendrá que hacerse Justicia!

Hasta la próxima

Por: Pablo Rennella (Analista Político)