La Matanza: empleados de Alicorp denuncian que fueron despedidos ilegalmente

A continuación, reproducimos el comunicado de los Trabajadores despedidos de Alicorp:

Desde el distrito de La Matanza denunciamos que la empresa fabricante de jabones Alicorp echó a más de una decena de trabajadores en plena vigencia del decreto que prohíbe los despidos durante la cuarentena. Esta multinacional está rompiendo récord de producción desde el inicio de la pandemia. Los gerentes nos decían que «nuestro récord salva vidas”, pero mientras lucran con productos esenciales, a los trabajadores nos tratan como descartables y nuestras vidas no valen.

Ante esta situación, desde la Plaza San Justo (esq Arieta y Villegas ) se movilizarán, con aislamiento social y medidas de prevención, por la reincorporación y la efectivización de trabajadores contratados, junto a trabajadores de comidas rápidas y call center que denuncian recortes salariales llegando a cobrar cero pesos. Trabajadores de grandes supermercados de la zona, donde hay casos de Covid y las empresas no garantizan testeos masivos ni se aplican protocolos, para proteger la salud de los trabajadores y sus familias, llegando a obligarlos a asistir a las sucursales incluso cuando estas se encuentran cerradas. También se movilizarán desocupados que no tienen acceso a la IFE, que denuncia que no les alcanza para vivir 10 mil pesos y reclaman que tiene que ser de $30.000.

La movilización es impulsada desde la Red de Trabajadores Precarizados de la zona Oeste del Gran Buenos Aires, como parte de una jornada con acciones en distintos puntos del AMBA y el país. Una organización que nuclea a trabajadores de distintos gremios y quienes se han quedado sin trabajo en plena cuarentena, que rechazan los despidos y recortes salariales y luchan por “trabajo con derecho para todos”. A su vez se solidarizarán con organizaciones sociales que también se movilizarán en el mismo horario por la falta de agua en los barrios, frente a la municipalidad de La Matanza.

La movilización partirá de la la Plaza San Justo a las 11 hs denunciando a las empresas que recortan salarios y despiden, hacia la Rotonda de San Justo.