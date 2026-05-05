A 218 años de su iniciación, conmemoran a San Martín como Maestro Masón con un óleo inédito

La Gran Logia Escocista Argentina realizará este miércoles 6/5 un acto en su sede de Defensa 113 donde se exhibirá «Inaco en el Trono de Oriente», la primera obra que retrata al Libertador con sus atributos masónicos completos.

Este miércoles 6 de mayo, a las 20:00, la Gran Logia Escocista Argentina conmemorará el «Día del Maestro Masón Escocista Argentino», efeméride oficializada en 2023 que recuerda el momento en que José de San Martín fue exaltado al grado de Maestro Masón en la Logia Integridad de Cádiz, el 6 de mayo de 1808.

El acto, que se desarrollará en la sede histórica de Defensa 113 (CABA), incluirá la exhibición destacada del óleo «Inaco en el Trono de Oriente», una pieza de 1,20 x 0,80 metros realizada por el artista plástico Exequiel Castro.

La obra es considerada la primera representación pictórica del Libertador con su mandil y joyas de Maestro Masón, rompiendo —según los organizadores— «dos siglos de silencio visual» sobre esta dimensión de su biografía.

San Martín el «Inaco»

«San Martín no solo fue un estratega de campo: fue un constructor de civilizaciones. El nombre ‘Inaco’, que eligió para su vida masónica, evoca al primer rey de Argos y deidad fluvial; representa el flujo constante que fertiliza la tierra, tal como sus ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad fertilizaron a las nuevas naciones», señaló Ricardo Senn Gran Maestre de la Gran Logia Escocista Argentina.

La ubicación de la sede —frente a la Casa Rosada y el Cabildo, y a metros de la Catedral Metropolitana donde descansan los restos del prócer— refuerza el carácter simbólico de la jornada.

La conmemoración del 6 de mayo trasciende a Buenos Aires y propone una lectura federal de la figura sanmartiniana. Desde Yapeyú (Corrientes), cuna del Libertador, hasta Mendoza, donde nueve años después de su iniciación en Cádiz organizó el Cruce de los Andes, se traza una línea de continuidad simbólica que une su origen correntino, su formación iniciática europea y su gesta continental.

La fecha invita también a releer la etapa norteña del prócer —su paso por el Ejército del Norte en Salta, Tucumán y Jujuy— y su rol como gobernador de Cuyo a la luz de los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad que adoptó aquel 6 de mayo de 1808. Una mirada renovada que complementa, desde Rosario, Santa Fe y Córdoba hasta el último rincón del país, la figura militar tradicionalmente difundida en los actos escolares.